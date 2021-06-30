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竹市防疫旅館服務戰開打　主廚級便當、消夜、外送、聊天專線...

▲迎曦飯店可以為住宿者提供客製化餐點。（圖／新竹市政府提供）

▲迎曦飯店可以為住宿者提供客製化餐點。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市長林智堅今召開防疫會議時表示，竹市「居家隔離者」27日起至7月12日，規定比擬居家檢疫者，一律入住防疫旅館，市府也因此提供1萬元補助。竹市總計10家防疫旅館，平價、商務房型任選還供應三餐，有業者端出飯店主廚級的海陸雙主菜便當，還增設消夜場時段，照顧隔離者的胃，還有業者擔心房客隔離期間無聊，設有「聊天專線」，線上陪伴居家檢疫解悶。

新竹市長林智堅表示，因應竹市居家隔離者須入住防疫旅館，竹市6月27日至7月12日期間，也給予隔離期滿、未違反隔離或檢疫相關規定者1萬元補助，若為中低收入戶，市府將全額負擔防疫旅館費用，減輕弱勢者負擔。

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城銷處表示，竹市總計10家防疫旅館，總計750個房間，每個房間都有窗戶，業者皆可依房客需求供應三餐，菜色多變化。業者們推出各式亮點，以「新竹英迪格」為例，全房型有浴缸、對外窗，還提健身器材租用，還有聊天專線可解悶，「新竹日月光飯店」則是打出飯店主廚級雙主餐便當，因餐點美味，還吸引隔離期滿的客人向業者回購。

市府也請各防疫旅館增設消夜場，提供居家隔離者可在晚間吃點心，有業者更貼推出「聊天專線」服務，頗受歡迎，更被居家隔離者讚太貼心。若居隔者想換換口味，業者也開放可透過外送平台訂購在地美食，由飯店業者協助送餐到房間。

除了防疫旅館服務，新竹市府也以簡訊或電話方式，關懷每位居家隔離、檢疫者健康狀況，必要時將協助安排採檢與就醫，請民眾安心隔離。

另外，最新一批莫德納疫苗將在明天送達，新竹市府後天（2日）啟動9處疫苗站，當天將先為75歲以上不在籍長輩、74歲長輩施打疫苗，造冊近3千人。依據中央指揮中心22日指示，接種對象不限制廠牌，站所提供莫德納、AZ疫苗可供選擇。

新竹市府今也啟動「高周數孕婦優先施打計畫」，為35周以上孕婦優先施打疫苗，行政院長蘇貞昌、新竹市長林智堅下午13點30分也將到場關心孕婦接種疫苗情形。

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