謠傳「高端二期試驗有人死」　中研院士已澄清是假消息

▲臉書謠傳「【驚爆】陳培哲怒嗆：高端二期曾死過人」等不實圖文。（圖／調查局提供）

記者劉昌松／台北報導

日前臉書上有個圖文並茂貼文，謠傳已辭去國產疫苗審查委員的中研院士陳培哲怒嗆「高端二期曾死過人」，被陳培哲透過媒體澄清否認，調查局溯源查出是散布謠言的是王姓男子，另外陳姓男子貼文點名台北市6家防疫旅館，結果其中1家不對；新北陳姓女子亂傳樹林診所有確診，都分別因散布疫情假訊息移送法辦。

調查局指出，針對臉書謠傳「【驚爆】陳培哲怒嗆：高端二期曾死過人」等不實圖文訊息，引發民眾恐慌、影響我國防疫政策推動，但散布謠言的北部王姓男子2度拒絕調查局約談，因此被直接依違反《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》移送新北地方檢察署偵辦。

▲陳姓男子貼文點名台北市6家防疫旅館，結果其中1家不對。（圖／調查局提供）

另外，北市陳姓男子在臉書社團貼文「沒什麼事不要經過重慶北路天龍三溫暖，樓下的中原酒店是收確診的防疫旅館……，對面的福君飯店也是防疫旅館，（三德）承德路、（台北城）重慶北路、（福君）（中原）重慶北路、（城市商旅）南京西路、（皇后旅館）長安西路太原路，還有一家尚未知道，以上都是大同區的七家確診防疫旅館」。

經調查局向台北市政府相關單位查證，其中「城市商旅」不是防疫旅館，雖然貼文的陳男到案表示，曾向調查局也推見過的假訊息查核單位MyGoPen查證，但陳男還沒得到查證答案就轉發這些訊息，因此仍遭移送台北地檢署偵辦。

▲陳姓女子亂傳新北市樹林區大樹診所有確診。（圖／調查局提供）

還有網友在臉書提問，為何新北市樹林區的大樹診所休診，陳姓女子留言回復「聽說是有3人確診」及「不用等到明天，下午或晚間新聞就會報導」，經調查局向診所查證確認正常營業、無認確診，2度約談陳女拒不到案後，也直接依法送交新北地檢署偵辦。

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