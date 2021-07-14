國民黨聯合4縣市申購疫苗　行政院：現階段無開新專案必要

▲BNT疫苗。（示意圖／CFP）



記者陳家祥／台北報導

針對國民黨聯合南投、雲林、花蓮、台東4個縣市提出疫苗採購申請，遭到民進黨團反酸疫苗量已經足夠。對此，行政院回應，疫苗採購及施打政策要有整體性的策略考量，應由中央全盤統籌辦理，經評估現階段尚無開啟新專案的必要。

國民黨主席江啟臣14日在中常會宣布，國民黨將聯合南投、雲林、花蓮、台東4個執政縣市，共同委託合格藥商，提出正式申請購買500萬劑BNT疫苗。但民進黨立院黨團表示，台灣未來將到貨5000萬劑疫苗，數量已足夠，要國民黨別再亂。

行政院發言人羅秉成14日表示，目前在台積電、永齡基金會兩捐贈單位各採購捐贈500萬劑BNT疫苗之專案，已達成簽約的階段性重要進展，而慈濟專案擬捐贈的500萬劑BNT疫苗，如果也能順利簽約完成，兩專案總共有1500萬劑BNT疫苗，「可以合理期待，年底前乃至到明年將有相當數量之BNT疫苗進可供國人使用」。

羅秉成指出，因年底前除了原本商購的505萬劑莫德納疫苗外，政府亦尋求今年再加購一定數量的莫德納疫苗，且政府也已規劃在明、後年預計購買至少各1500萬次世代的莫德納疫苗，讓更多、更好的疫苗供國人使用。

羅秉成表示，疫苗採購及施打政策要有整體性的策略考量，應由中央全盤統籌辦理，經評估現階段尚無開啟新專案的必要。