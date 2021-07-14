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假教授「沒錢坐車…」專挑真教授行騙　6神秘筆記一看傻眼

▲假教授「沒錢坐車…」專挑真教授行騙　警見神秘筆記傻眼。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲警方在「假教授」身上搜出6本筆記本，記錄著國內各大學教授、董事等姓名資訊。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

防疫期間打詐無假期，新湖地區近來發生數起假冒學校董事、教授向教職員及學生借款詐騙案件，經被害民眾報案，新湖警方調閱監視器，迅速鎖定犯嫌特徵。犯嫌日前在轄內一所大學附近徘迴，欲故技重施，卻不知早被警察鎖定，獵人秒變獵物，遭警方查獲到案，成功阻止犯嫌繼續行騙。

新豐地區一所大學附近近日一連傳出多起假教職員行騙事件，犯嫌假冒該大學的教職員，謊稱車壞了、車拋錨、車被拖吊、錢包掉了，沒錢可以坐車回高雄…等理由，向其他教職員詐取1、2千元，一個月內至少3人受害。

▲假教授「沒錢坐車…」專挑真教授行騙　警見神秘筆記傻眼。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲犯嫌看似斯文有禮，卻不知身形、特徵早引起警方注意，迅速鎖定上前盤查。

新湖分局山崎所警員黃琮哲、女警魏羽妏針對大學周邊加強巡視，鎖定1名西裝筆挺的中年男子，只見他配戴教職員識別證，雖戴著口罩，但身形、特徵卻掩蓋不住，魏羽妏隨即會同黃琮哲上前盤查。

▲假教授「沒錢坐車…」專挑真教授行騙　警見神秘筆記傻眼。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲新湖分局山崎所警員黃琮哲、魏羽妏。

兩警確認男子就是近日在校園附近行騙的犯嫌，同時還是遭桃園地檢署發布的詐欺通緝犯，並從他身上起出多本筆記本，紀錄國內各大學教授、董事等姓名資訊。

嫌犯向警方表示，因缺錢花用，專挑學生或教職員下手，利用學生社會經驗不足及富有同情心等特質，以錢包被竊，急需車費或是佯稱為校方董事因車輛遭拖吊，身上無現金等藉口，詐取數千元不等現金，經警方調查其行騙行徑遍及北部大專院校。

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