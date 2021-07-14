印太巡航中！英「伊麗莎白女王號」航母傳百人染疫　國防大臣證實

▲伊麗莎白女王號航母正在印太巡航。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

英國皇家海軍（Royal Navy）伊麗莎白女王號（HMS Queen Elizabeth）航空母艦目前正在印度洋航行，卻爆出船上有百人確診新冠肺炎，隨行的其他軍艦也受到影響。

根據BBC報導，伊麗莎白女王號艦上約有百人確診新冠肺炎，國防大臣華勒斯（Ben Wallace）強調，艦上所有士兵皆已施打兩劑疫苗，疫情已經獲得控制。英軍發言人則說，目前艦上透過佩戴口罩、保持社交距離和追蹤檢測來防疫，「航空母艦戰鬥群將繼續執行作戰任務，對部署不會造成任何影響。」

目前伊麗莎白女王號正在印度洋上航行，它12日才和美國海軍「雷根號」（USS Ronald Reagan）航艦進行大規模演習，接下來將繼續航向日本，兩國也會舉行聯合演習。

伊莉莎白女王號航艦打擊群5月駛往太平洋，開啟為期7個月的航程，預計停靠韓國、印度、新加坡等40國，展開聯合軍事演習，致力加強「印太地區」的國際影響力。隨行的還有6艘皇家海軍艦艇、1艘配備巡航導彈潛艇、14架海軍直升機與海軍陸戰隊。

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast

SK-II神仙水降價！三種促銷組合一次擁有