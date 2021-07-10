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消防員打撈浮屍「又抱又拉」超震撼　他花2年發明全球第一新裝備

▲▼救護車,急診,送醫,119,急救,緊急醫療,傷患,病患,轉院。（圖／記者李毓康攝）

▲消防員除了救護傷者，也常常會接觸遺體，必須克服心理上的難關。（資料照／記者李毓康攝）

記者柯沛辰／綜合報導

消防隊員任務多變繁雜，時常得接觸傷者、死者。彰化消防員宋明哲自費百萬，耗時2年半，發明了全球第一個供救難人員打撈浮屍的「水面作業型遺體袋」，除了減少觸碰遺體，初衷也是希望守護每一個生命最後的尊嚴，而之所以起心動念，都要從4年前一次打撈遺體的震撼經驗說起...

宋明哲在臉書社團「爆系故事館」分享過往經歷，談到當時夏日炎炎，原先他開著警備車，去替水公司檢查消防栓，但途中聽到無線電傳來對話，「有一名男性趴在水中，明顯DOA（到院前死亡），請求打撈支援！」

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宋明哲說，當時他從未打撈過浮屍，內心陷入天人交戰：自己能否勝任？現場會不會很恐怖？隨後他看了一眼GPS位置，竟不自覺將警報器打開，踩著油門就趕到現場，並顫抖著拿起無線電話筒回報「支援打撈浮屍，抵達現場」。

宋明哲回憶，現場是田邊小路，旁邊有一處長約2公尺、寬1公尺的溝渠。他往前一探，映入眼簾的是一名身材瘦小的男子，穿著灰色西裝褲、白色內衣，「跟假人模特兒一樣全身僵直，就趴在這個小小的水面上，跟一堆垃圾瓶瓶罐罐，還有一隻腫脹翻肚的烏龜，在水面上漂...」

▲▼消防員打撈浮屍「又抱又拉」超震撼　他花2年發明全球第一新裝備。（圖／爆系故事館）

▲當時遺體漂浮在水面上，必須打開水門、降低水位才得以順利救員。（圖／爆系故事館）

宋明哲說，小隊長不久後抵達，指示幾人打開水門、降低水位，而他站在水門前，看著遺體順著水流漂過來，一時之間有點不知所措。但伴隨小隊長喊出一句「啊是不會拉住他喔！」他立刻用雙手緊緊抓住遺體的褲頭，幾人也上來幫忙，想用套繩拉住遺體，「明明很簡單的套繩，但怎麼樣就是卡卡的，一直繞不到祂胸口。」

小隊長停下動作，恭敬對遺體說道「大哥！我們是消防隊，是要來帶你回家的，你要放輕鬆配合我們喔！」語畢，幾人才順利綁上套繩，隨後對著遺體又抱又拉又推，一身髒水，才費盡力氣將遺體綁在雙節梯上，靠著槓桿原理推上岸。

宋明哲透露，「所有意外，就以浮屍的臉部表情最令人恐懼，因為受難者都是經過非常痛苦的過程才離世的，臉部就呈現最後那驚悚的一刻。」當時遺體是握拳雙手交叉，趴倒在椅子上，沒人敢翻身。

▲▼消防員打撈浮屍「又抱又拉」超震撼　他花2年發明全球第一新裝備。（圖／爆系故事館）

▲消防員實際運用「蹺蹺板救援」的現場，當時宋明哲已發明新遺體袋。（圖／爆系故事館）

由於他們接到的報案內容是說現場有傷者，而非死者，所以未準備白布，偏偏鄉下地方葬儀社沒那麼快到，又必須移交給轄區員警，最終還是由他們協助「翻身」，將遺體放在柏油路上，「整個五官都是揪在一起，呈現血液沈澱現象，所以很黑...真的很令人感到難受、不舒服的狀態。」

宋明哲說，他上車離開前，看著遺體躺在柏油路上曝曬，不時還會有幾個看熱鬧的路過鄉民指指點點，對死者沒有一點尊重，讓他心裡很難過，所幸很快有熱心民眾拿白布蓋上去，「心想如果那是我認識的人，我一定會很難受！」

任務結束後，他們幾個人因為第一次打撈遺體，食慾不佳，晚上也無法入睡，「學弟還說晚上闔上眼睛，就會看到遺體的臉，而我的腳也因此長了嚴重的皮膚病...」

當時宋明哲心想，這個作業模式已經20、30年了，為什麼都沒人要改善呢？所以他最後花了2年半時間，發明了全球第一個專供救難人員打撈浮屍的「水面作業型遺體袋」，減少人為觸碰遺體，「尊重生命，讓每一個生命，最後一哩路，都能有尊嚴的離開！」

「水面作業型遺體袋」具備浮水、沉水、拖帶、吊掛多項功能，不僅簡化繁複的打撈工作，提供救援人員完整保護、減少直接接觸，也能提升作業效率與專業度。

另外，遺體袋採取打撈時就包覆的設計，一來遺體能保持完整，有尊嚴地走完最後一程，也能降低對家屬衝擊，並減少救護人員的心理壓力，避免創傷症候群。

根據節目《台灣亮起來》介紹，宋明哲起初不懂美術設計，嘗試用電腦內建的小畫家畫草圖，四處詢問是否有廠商願意協助，都被以「看不懂」為由拒絕。後來，他歷經重重困難，從設計到打樣全部自掏腰包，才終於完成這項發明。

2019年南方澳大橋斷裂，「水面作業型遺體袋」投入救援，給予罹難移工最後的尊嚴，讓菲律賓代表看了相當敬佩，對台灣救難團隊公開表達感謝。

 
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