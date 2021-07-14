　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

女兒要出國打不到疫苗　台南婦衛生所咆哮！警問個資又被她吼

記者林悅／台南報導

台南1名60歲蔡姓婦人，因25歲女兒要出國，帶著女兒前往中西區衛生所要求為其女兒施打疫苗被拒，竟與衛生所人員發生爭執，並大聲咆哮謾罵，市警二分局海安派出所據報迅速到達查處，蔡婦見警到場且詢問她姓名資料又大怒，大聲咆哮，經警方勸導制止無效，依違反社維法移送裁罰。

台南市警二分局於13日中午時分接獲中西區衛生人員電話報案，指有位婦人在衛生所內大聲喧鬧及謾罵，請求警方現場協助處理，市警二分局海安派出所接獲報案後，立即指派巡佐黃國修、警員陳尚謙到場處理。

▲60歲蔡姓婦人因女兒要出國，被控帶著女兒前往中西區衛生所要求為其女兒施打疫苗被拒，竟與衛生所人員發生爭執，並大聲咆哮謾罵，被警方移送裁罰。（圖／記者林悅翻攝）

▲60歲蔡姓婦人因女兒要出國，被控帶著女兒前往中西區衛生所要求為其女兒施打疫苗被拒，竟與衛生所人員發生爭執，並大聲咆哮謾罵，被警方移送裁罰。（圖／記者林悅翻攝）

警方經了解該名60歲的蔡姓婦人，因為25歲女兒欲出國，需要接種疫苗，要求衛生所醫護人員為其女兒接種疫苗等被婉拒，因其女兒不符接種疫苗的條件，而與衛生所醫療相關人員發生口角。

蔡姓婦人一見警方到場處理，詢問她的姓名等相關資料時，再度發生情緒失控，不斷持續咆哮，警方雖多次勸導制止仍不聽，蔡婦其行為在公共場所已嚴重影響到他人，警方採果斷處置，將蔡婦強制帶離現場，全案偵訊後依違反社會秩序維護法罪嫌移送裁罰。

市警二分局指出，蔡婦只是因為預約不到接種疫苗，就滋擾衛生所，不但自己最後違法，女兒也是沒有打到疫苗，最後結果還是必須上1922平台登記才行，請民眾切勿違法行事。

勳風 冰晶水冷扇涼風扇

ET快訊
可望生活回到疫情爆發前！　柯文哲曝倒數12天關鍵
印度神童揭好消息！　今年生活好轉時間點曝
確診創新低「726解封穩了？」　網揭1關鍵超怕：會再升回來
北市三代同堂「一家9人確診」　5孫全染疫
快訊／桃園現Delta病毒！　境外移入集中隔離
快訊／台中小黃運將染疫　鄰居中鏢！1周前聊過天
感染黑數藏社區！　柯文哲：有18%確診找不到感染源
快訊／台北40多歲男　陳屍林森北某旅館內
快訊／新北首見零下周微解封？　侯友宜回應了
台積電3確診！1349人PCR出爐　2千員工要居家自篩5次
台中疫苗太少！盧秀燕揭「6都配撥比」：不求比高雄多起碼公平
快訊／橫跨雙北616公車司機染疫　56人PCR出爐
快訊／北市+10「萬華最多、士林信義緊追」　12區確診分布曝
LIVE／北市+10例！首開放大型接種站　柯文哲最新說明
新北有望「清零」？　侯友宜坦言還有「三大隱憂」
快訊／中和不再是熱區！　熱區只剩下這三個　
國民黨要買500萬劑BNT　陳時中拒絕：3個團體購賣量夠了
快訊／泰山裕益車行2員工確診　117人採檢結果出爐
疫苗接種後死亡增14起　3起打莫德納「最短2天死亡」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

雲林黑車「螃蟹式」橫越車道右轉　女騎士遭撞飛重摔

快訊／台北1男「陳屍林森北某旅館內」！　警封鎖現場調查中

「飛躍的羚羊」紀政撞倒重機挨告　「並非故意」獲不起訴

高雄水電工「防疫期」當車手　ATM「提款塞紅包袋」露餡

愛犬走失男主人穿紅衣要跳河！情同家人　傷心自責走向基隆河

女兒要出國打不到疫苗　台南婦衛生所咆哮！警問個資又被她吼

BMW違規左轉遭撞　機車待轉區2騎士慘遭波及！骨折倒地哀嚎

「我就要用你！」乩童當街打男童影片瘋傳　西螺警方找到人了

「通化惡霸」很會騙　富商買幽靈車位+市場租賃+預售屋千萬飛了

影／母稀飯煮焦爆口角　病父負氣跳埤塘溺斃！兒追攔目睹悲劇

雙載嬤跨雙黃線閃現被撞飛身亡　家屬求償千萬！修浴室都要他賠

奴才狂戳下巴肉萌蛙反應太可愛 牠緊眨眼猛揮手手拒絕：討厭～

紅燈只剩8秒！年邁阿公卡路中間　外送員衝上前...背起他跑過馬路

不自律男孩多可怕？女友衣服借穿　保養品、沐浴乳「都用她的」超省錢

Doreen1歲了！許孟哲、趙孟姿直播抓周　「驚喜結果出爐」…他：跟爸爸一樣

王力宏直播帶貨…1小時吸金2500萬台幣！ 終於剃掉大鬍子：想打我巴掌的趕快來ＸＤ

疑搶快切西瓜被擋！休旅車怒叭 下秒「逆向飆髒話」騎士怒：丟臉

迷你臘腸犬享受尊榮級SPA服務 小黃瓜面膜+美甲舒服到睡著❤

高中男飆唱聲樂夜后「神級高音」 努力成真！10年後進倫敦歌劇院

全球智商均值排名北韓略勝台灣　新加坡奪第一！網驚：亞洲都學霸

雲林黑車「螃蟹式」橫越車道右轉　女騎士遭撞飛重摔

快訊／台北1男「陳屍林森北某旅館內」！　警封鎖現場調查中

「飛躍的羚羊」紀政撞倒重機挨告　「並非故意」獲不起訴

高雄水電工「防疫期」當車手　ATM「提款塞紅包袋」露餡

愛犬走失男主人穿紅衣要跳河！情同家人　傷心自責走向基隆河

女兒要出國打不到疫苗　台南婦衛生所咆哮！警問個資又被她吼

BMW違規左轉遭撞　機車待轉區2騎士慘遭波及！骨折倒地哀嚎

「我就要用你！」乩童當街打男童影片瘋傳　西螺警方找到人了

「通化惡霸」很會騙　富商買幽靈車位+市場租賃+預售屋千萬飛了

影／母稀飯煮焦爆口角　病父負氣跳埤塘溺斃！兒追攔目睹悲劇

中信兄弟復賽3洋投　萊福力、羅傑斯將回歸一軍

梁赫群自嘲「力不從心」窘境：怕一進廁所褲子就濕了

賈永婕公司苦撐「叫員工裝忙」藏洋蔥　台灣婚紗業微解封現狀曝光

王瞳殺青斷髮「俏麗女大生照」曝光　防疫陪老公艾成拳擊

終止連2升！新台幣收盤貶值1分　收在28.007元

爽住義大「每人只要1250元」！加碼早、晚餐　晶華下殺2折免費升等

蜜腿美少女涉霸凌！狠捏國中弟性器強抓睪丸　16秒倒地殘忍影片曝

關鍵12天！柯文哲：若將不明感染源清掉　可望回到疫情爆發前

「擴大內需」振興台東經濟　首波4200萬元預算拆5標案引發質疑

台南疫苗涵蓋率達16.22％　第一波192180人預約登記

小琉球比基尼辣妹無罩解封！南半球波濤湧屁股蛋浮海　居民怒了

社會熱門新聞

苗栗跑男疑被雷劈慘狀曝　腳炸爛

即／總統府前發言人丁允恭酒駕肇事　機車騎士送醫

快訊／桃園父子起口角 老爸負氣跳池塘不治

館長直播訴苦　又因「這5字」挨告

快訊／台64八里交流道「連環車禍」撞一團

快訊／苗栗慢跑男遭「落雷轟頂」斷氣！搶救不治亡

雲林微解封首日傳砍人　1人遭砍傷送醫

快訊／丁允恭酒駕肇事畫面曝　機車躺地

酒店妹被嫌上班不認真　一原因遭「5分鐘電擊1次」

即／苗栗男突倒地失去生命　疑遭雷劈

獨／輪不到微解封　酒店妹快吃土了...曝私接價碼

台中市區微解封驚見「送肉粽」

知名領隊6劈吃團員！　正宮驚：5人與我共享男友

雲林街友暴斃公園涼亭　報驗採檢釐清死因

更多熱門

相關新聞

173萬年輕人搶打莫德納！陳時中回應了

173萬年輕人搶打莫德納！陳時中回應了

指揮中心13日開放「18歲以上國人」登記接種意願，指揮官陳時中就公布最新登記數據，陳時中指出，截至今日下午1點，18～49歲的意願登記有390萬，願意施打AZ疫苗的有2.09%，莫德納疫苗44.30%，不過陳時中也提及，未來提供的莫德納量會比較少，會以AZ疫苗為主。

關鍵字：

疫苗咆哮衛生所社維法裁罰

讀者迴響

熱門新聞

雞排妹爆戀情「新歡已有未婚妻」

高雄三明治店遭公審！親友團嗆聲：你們好秋

外送員遇詭！依備註7樓送餐　客人驚：快下來

快訊／雞排妹發文喊話正宮！

保時捷男曖昧雞排妹　未婚妻爆婚約取消

保時捷男變雞排妹「老公」未婚妻心碎

15億元樂透得主瞞家人10年：我做錯了嗎

專家曝「3星座」7月中旬好運降臨

香港網美「極限自拍」摔5m瀑布慘死

3036年未來人疑遇害！公園出現缺手屍體

苗栗跑男疑被雷劈慘狀曝　腳炸爛

即／總統府前發言人丁允恭酒駕肇事　機車騎士送醫

快訊／今增本土17例、另增6死

快訊／桃園父子起口角 老爸負氣跳池塘不治

女球迷露乳慶勝利　秒遭眾男「淫爪猛掐」

更多

最夯影音

更多
雙載嬤跨雙黃線閃現被撞飛身亡　家屬求償千萬！修浴室都要他賠

雙載嬤跨雙黃線閃現被撞飛身亡　家屬求償千萬！修浴室都要他賠
奴才狂戳下巴肉萌蛙反應太可愛 牠緊眨眼猛揮手手拒絕：討厭～

奴才狂戳下巴肉萌蛙反應太可愛 牠緊眨眼猛揮手手拒絕：討厭～

紅燈只剩8秒！年邁阿公卡路中間　外送員衝上前...背起他跑過馬路

紅燈只剩8秒！年邁阿公卡路中間　外送員衝上前...背起他跑過馬路

不自律男孩多可怕？女友衣服借穿　保養品、沐浴乳「都用她的」超省錢

不自律男孩多可怕？女友衣服借穿　保養品、沐浴乳「都用她的」超省錢

Doreen1歲了！許孟哲、趙孟姿直播抓周　「驚喜結果出爐」…他：跟爸爸一樣

Doreen1歲了！許孟哲、趙孟姿直播抓周　「驚喜結果出爐」…他：跟爸爸一樣

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

7月線上寵物展 滿額送好禮

7月線上寵物展 滿額送好禮

7/2-7/15 毛毛商城線上寵物展開跑！貓狗飼料全面特價，滿額再送價值699元限量好禮～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面