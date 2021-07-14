女兒要出國打不到疫苗　台南婦衛生所咆哮！警問個資又被她吼

記者林悅／台南報導

台南1名60歲蔡姓婦人，因25歲女兒要出國，帶著女兒前往中西區衛生所要求為其女兒施打疫苗被拒，竟與衛生所人員發生爭執，並大聲咆哮謾罵，市警二分局海安派出所據報迅速到達查處，蔡婦見警到場且詢問她姓名資料又大怒，大聲咆哮，經警方勸導制止無效，依違反社維法移送裁罰。

台南市警二分局於13日中午時分接獲中西區衛生人員電話報案，指有位婦人在衛生所內大聲喧鬧及謾罵，請求警方現場協助處理，市警二分局海安派出所接獲報案後，立即指派巡佐黃國修、警員陳尚謙到場處理。

▲60歲蔡姓婦人因女兒要出國，被控帶著女兒前往中西區衛生所要求為其女兒施打疫苗被拒，竟與衛生所人員發生爭執，並大聲咆哮謾罵，被警方移送裁罰。（圖／記者林悅翻攝）

警方經了解該名60歲的蔡姓婦人，因為25歲女兒欲出國，需要接種疫苗，要求衛生所醫護人員為其女兒接種疫苗等被婉拒，因其女兒不符接種疫苗的條件，而與衛生所醫療相關人員發生口角。

蔡姓婦人一見警方到場處理，詢問她的姓名等相關資料時，再度發生情緒失控，不斷持續咆哮，警方雖多次勸導制止仍不聽，蔡婦其行為在公共場所已嚴重影響到他人，警方採果斷處置，將蔡婦強制帶離現場，全案偵訊後依違反社會秩序維護法罪嫌移送裁罰。

市警二分局指出，蔡婦只是因為預約不到接種疫苗，就滋擾衛生所，不但自己最後違法，女兒也是沒有打到疫苗，最後結果還是必須上1922平台登記才行，請民眾切勿違法行事。

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