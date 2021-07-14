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「始終如一的YouTuber」網狂點名他！　爆淚洗版：真的很偉大

▲▼YouTube,社群媒體,平板。（圖／取自Pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

近年來網紅經濟大爆發，許多YouTuber也擄獲大票粉絲，就有網友點名已故的他，感慨「這才是始終如一的優土伯！」一席話戳中不少人淚點，還有粉絲表示，訂閱通知從未關過。

網友在Dcard提到，光頭哥哥（陳俊傑）的影片大多是祝福各位平凡人，也許那些人的成功對其他人來講微不足道；但對他來說，都是值得鼓勵與祝福的，「每次被網友問到難過的事，葛格都笑笑帶過，用正向的方式來鼓勵自己，也鼓勵他人。」

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每當他遇到困難，就會想到光頭哥哥，「世界就是那麼的純樸善良，葛格不會蹭流量，不會分化台灣人，不會消費任何族群，更不會在影片裡笑另一群人。在葛格的世界，大家都是平等的赤子，他始終默默地串起各位的紅心A。」

▲網友淚嘆，葛格是發自內心的善良。（圖／翻攝自臉書／光頭哥哥）

▲網友淚嘆，葛格是發自內心的善良。（圖／翻攝自臉書／光頭哥哥）

最後，原po更感性直呼，「葛格，祝你在天上，永遠快樂，謝謝你帶歡笑給台灣人，謝謝你葛格！」對此，許多網友鼻酸表示，「真的！要講到拍影片說憂鬱症的，只接受最純真的葛格」、「葛格不怕自己被騙，他只怕沒幫助到真正需要幫助的人。我真的想不到還有誰，用這種態度當優土伯當那麼久的」、「我也很喜歡葛格，他是發自內心善良的好人」、「少數的偉大YT伯」、「想念紅心A」、「不要一大早切洋蔥QQ」。

拍攝「母湯喔」、「尋找紅心A」等影片爆紅的光頭哥哥，因罹患肺栓塞、胰臟炎等6種疾病，於2019年11月間離世，當時有近500人赴告別式送他最後一程，許多粉絲也在網上哀悼。

▼光頭哥哥因6病纏身逝世。（圖／翻攝自臉書／光頭哥哥）

▲網友淚嘆，葛格是發自內心的善良。（圖／翻攝自臉書／光頭哥哥）

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