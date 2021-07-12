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電梯開門驚現「全裸」暴露狂　日百萬網紅嚇：是鄰居！

▲▼日本知名YouTuber闡述自己遇電梯暴露狂事件。（圖／翻攝自Twitter／ゆん【ヴァンゆん】）

▲日本知名YouTuber闡述自己遇電梯暴露狂事件。（圖／翻攝自Twitter／ゆん【ヴァンゆん】）

實習記者黃品臻／綜合報導

再安全的住家也要小心有怪異行徑的鄰居！日本一位知名YouTuber在6日上傳的影片當中分享，自己曾在居住的公寓電梯裡，碰見一位男性暴露狂，讓她當下受到不少驚嚇。

據日本媒體「J-CASTニュース」報導，知名YouTube團體VAMYUN的主頻道有多達224萬粉絲，VAMYUN在6日於子頻道上傳了一支團員Yun錄節目時的日常影片，Yun在影片中除了分享自己平時愛用的護髮產品外，還提到曾在自家公寓電梯遇到暴露狂的經歷。

有次Yun要出門，一如往常地按下公寓電梯準備下樓，孰料電梯門一打開，竟看到一位全裸的男性出現在眼前。當時Yun戴著一頂帽子，正滑著手機，一開始完全沒注意到那位男子，過了一會她才意識到，身後傳來了一個人的鼻息聲。Yun提到，「後來對方開始大聲地發出『哈哈哈』的聲音，我疑惑地轉過身，才發現一個全裸又興奮的男人站在那裡。」

Yun表示，公寓有自動鎖，保安也很嚴格，猜想那個人可能也居住在同棟公寓，因為身旁沒有脫掉的衣服，「我說話很開朗，但是我真的很害怕電梯這件事，真的要小心」。

網友們看完也紛紛留言，「Yun，要注意那些奇怪的人」、「VAMYUN和工作人員都要小心啊」、「一定很嚇人，但在影片裡說的這麼輕鬆……Yun當下一定很著急」、「一個真實發生的恐怖故事」、「該通報了吧」。

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