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大陸國家糧食局副局長徐鳴　涉違紀違法遭查

▲▼圖為時任國家糧食局黨組成員、副局長徐鳴，到河南工業大學考察時的情況。（圖／取自河南工業大學網站）

▲圖為時任大陸國家糧食局黨組成員、副局長徐鳴，到河南工業大學考察時的情況。（圖／取自河南工業大學網站）

記者陳政錄／綜合報導

時隔中共總書記習近平在中央深改委員會上，強調「糧安如國安」不到一周，中共中紀委13日公告，原國家糧食局黨組成員、副局長徐鳴涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監察調查。

據央視訊息，徐鳴是於2013年3月，上任國家糧食局副局長，並保留副部長級待遇。7月13日，中紀委公告，原國家糧食局黨組成員、副局長徐鳴涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

徐鳴，男，1958年生，安徽鳳陽人，在赴大陸國家糧食局任職前，係由解放軍出身，後到國家經委、國家計委工作，歷任商務部市場體系建設司司長、綜合司司長等職；2008年，徐鳴赴重慶市擔任市委副秘書長，後任市委常委、兩江新區黨工委書記等職。

值得注意的是，在新冠肺炎疫情爆發後，去年大陸多省分遭遇嚴峻洪災等天災影響，加以國際大宗物品價格包括糧價普遍上揚下，中國大陸的糧食問題一直備受領導層關注。

7月9月，中共總書記習近平才在中共中央召開的深化改革委員會議上，表示農業現代化，種子是基礎，必須把民族種業搞上去，「把種源安全提升到關係國家安全的戰略高度。」

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中國大陸糧食中紀委徐鳴

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