巨型起重機「斷2截」倒塌　恐怖現場曝！加拿大工地傳多人死亡

記者吳美依/綜合外電報導

加拿大卑詩省12日上午發生工安意外,基洛納(Kelowna)市中心一處建築工地的起重機突然「斷成2截」倒塌,龐大金屬支架直墜隔壁住宅和停車場,砸毀建物與多輛轎車,目擊者聽見轟然巨響後趕往現場,拍下意外後的恐怖畫面。相關單位初步搜救後指出,目前累計多人死亡、一人失蹤。

影片中,黃色起重機彷彿被「折斷」一般,整截斷裂並從高空墜落,砸爛鄰近樓宇屋頂,呈現凹折模樣。目擊者一邊攝影一邊驚呼,「那個起重機的頂部都不見了……他們正在殘骸瓦礫中尋找生還者」。

▲建築工地的起重機倒塌,砸爛鄰近建築物。(左圖/翻攝Twitter@ronaldcannon;右圖/翻攝Twitter@rhymeswpretzel)

另一名目擊者蘿辛(Krista Roessing)開車經過時,以為起重機正在運作中,下一秒才意識到「它不是以正常方式移動,而是要倒下來了」。附近商家老闆潔西辛(Anna Jacyszyn)碰巧往窗外看,驚見工地上方飄出「一大股灰塵」,由於她的丈夫也在工地工作,因此得知發生事故,內心特別難受。

CBC、Kelowna Cabs及《路透社》報導,加拿大皇家騎警(RCMP)與緊急救難人員迅速趕到現場,但目前尚未公布死傷人數及罹難者資訊。警官麥金托什(Adam MacIntosh)表示,數名死者事發當時站在起重機附近,「並非所有人的身分都獲得確認,還有一人下落不明」。據悉,附近醫院當日下午收治3名傷患。

Kelowna emergency crews responding to St. Paul and Bernard construction site where a crane has collapsed onto a nearby building. @KelownaCapNews pic.twitter.com/4jGGSckwd2