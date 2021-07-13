巨型起重機「斷2截」倒塌　恐怖現場曝！加拿大工地傳多人死亡

記者吳美依／綜合外電報導

加拿大卑詩省12日上午發生工安意外，基洛納（Kelowna）市中心一處建築工地的起重機突然「斷成2截」倒塌，龐大金屬支架直墜隔壁住宅和停車場，砸毀建物與多輛轎車，目擊者聽見轟然巨響後趕往現場，拍下意外後的恐怖畫面。相關單位初步搜救後指出，目前累計多人死亡、一人失蹤。

影片中，黃色起重機彷彿被「折斷」一般，整截斷裂並從高空墜落，砸爛鄰近樓宇屋頂，呈現凹折模樣。目擊者一邊攝影一邊驚呼，「那個起重機的頂部都不見了……他們正在殘骸瓦礫中尋找生還者」。

▲建築工地的起重機倒塌，砸爛鄰近建築物。（左圖／翻攝Twitter@ronaldcannon；右圖／翻攝Twitter@rhymeswpretzel）

另一名目擊者蘿辛（Krista Roessing）開車經過時，以為起重機正在運作中，下一秒才意識到「它不是以正常方式移動，而是要倒下來了」。附近商家老闆潔西辛（Anna Jacyszyn）碰巧往窗外看，驚見工地上方飄出「一大股灰塵」，由於她的丈夫也在工地工作，因此得知發生事故，內心特別難受。

CBC、Kelowna Cabs及《路透社》報導，加拿大皇家騎警（RCMP）與緊急救難人員迅速趕到現場，但目前尚未公布死傷人數及罹難者資訊。警官麥金托什（Adam MacIntosh）表示，數名死者事發當時站在起重機附近，「並非所有人的身分都獲得確認，還有一人下落不明」。據悉，附近醫院當日下午收治3名傷患。

Kelowna emergency crews responding to St. Paul and Bernard construction site where a crane has collapsed onto a nearby building. @KelownaCapNews pic.twitter.com/4jGGSckwd2 — Michael Rodriguez (@MichaelRdrguez) July 12, 2021



建築公司證實，正在興建的布魯克林大樓12日上午11時左右發生「災難性失誤」，此建物原定2022年11月完工，如今卻發生工安意外。

相關單位表示，起重機倒塌不僅破壞鄰近建築物，也導致該區域陷入危險與不穩定的狀況。市政府已經發布緊急疏散命令，設立緊急行動中心，並且宣布未來7天進入緊急狀態。

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