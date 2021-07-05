東港警交通小隊搬新厝　提供更專業更優質服務

▲東港警分局交鄉通隊小隊搬到 「大鵬灣派出所」 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

東港警分局交通事故處理小隊原駐地位於東港鎮沿海路分局內部，因警力增加舊有辦公廳舍空間不足，民眾洽公停車較為不便，為提供民眾完善的服務及提升專業效能，特將辦公處所遷至大鵬灣風景區原「大鵬灣派出所」，已於7月1日起正式掛立銜牌與分局警備隊合署辦公。

地址為是東港鎮鵬灣大道一段200號、電話08-8354730，新辦公廳舍除強化駐地各項軟、硬體設備，更能提供同仁優質辦公環境及縮短民眾處理事故時間。

東港交通事故處理小隊員額共11名，處理東港鎮、新園鄉、林邊鄉、南州鄉、崁頂鄉等5鄉鎮的所有交通事故；據統計，轄內110年上半年發生A1及A2交通事故共995件，死亡7人、受傷1333人，與去年同期相較，發生減少132件、死亡減少2人、受傷減少218人，交通事故攸關民眾權益，治安及交通為警察核心工作，全體同仁會持續努力，達成「不塞車、少事故、減傷亡」的目標。

分局長林文煜期許交通小隊遷移新駐地後，不但要提供民眾更專業更優質的服務，更要以同理心來關懷鄉親，並建議用路人行車遵守號誌，不超速、不酒駕、多禮讓、勿搶快，減少交通事故發生，確保大家生命財產安全。

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