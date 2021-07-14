一張圖秒懂萬巒4鄉微解封　原民+客家文化園區停車管制曝

▲內埔警分局製作一張圖表，讓民眾了轄內微解封狀況 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

配合中央疫情指揮中心13日微解封，內埔警分局轄內山地管制區步道、山屋、夜市及觀光景點措施不一，該分局花心思整理，提供遊客參考，但仍提醒民眾，儘量避免不要的人車移動，防堵病毒傳播。

林務局配合自13日有條件鬆綁戶外場域，其中有23條步道，涉及自然保護區域或須經由部落、社區進出，尊重在地意願，仍不開放。

▲▼引導遊客、懸掛醒目布條。

其中瑪家部落到太武登山口間，全長10公里的筏灣泰武步道，位於內埔警分局轄區瑪家鄉及泰武鄉間，經林務局負面表列，屬「暫不開放」步道。另負面表列的尚有位於北大武山山腰的檜谷木屋，因屬於通舖型住宿設施，為避免破口，仍不開放。

而該分局轄區除北大武山，山友愛好之登山步道尚有笠頂山及白賓山，其中北大武山及白賓山位於山地管制區內，入山應依規定申請，雖自警戒以來，未暫停受理入山，惟登山步道偶有山友未戴口罩或群聚情事造成原鄉部落困擾。

該分局原則上在臨櫃受理時，採道德勸說登山客暫不上山，避免疫情擴散；若仍上山者，除指導符合規定入山外，另敦請全程佩戴口罩，保持社距，避免戶外10人以上群聚。該分局亦在專五道路、笠頂山及北大武山登山必經之道路，掛起橫幅布條，提醒民眾。

內埔警方表示，每週三在萬巒鄉的佳和夜市及每週六在內埔鄉的水門夜市，自治會為避免群聚造成染疫的風險，該兩夜市持續停業至全國解封；另六堆客家文化園區微解封，每日僅開放9至11時上午場及13至15時下午場，並採預約方式入場；原民文化園區，每日8時30分至16時30分開放，限制120輛車輛入場，並以車數進行總量管制；涼山休憩區每日則開放8至16時，配合各場域微解封營業時間及方式，以免撲空。

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