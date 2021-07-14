發文質疑疫苗保護力「高端怒開告」　他秀證據反擊：01-0670！

▲高端新冠疫苗遭質疑表現不佳，13日發聲明喊告。（圖／記者湯興漢攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

本站13日報導《遭質疑新冠疫苗效用 高端發文喊告：保護力優異！》高端、聯亞2家國產疫苗正在進行EUA審查，粉絲專頁「不演了新聞台」聲稱，高端所產的新冠肺炎疫苗，病毒數據表現不佳。高端則是跳出澄清、揚言提告。對此，「不演了新聞台」14日再度發文，秀出證據「01-0670」，質疑高端「報喜不報憂」。

「在等待存證信函、律師函、傳票，或是約談通知書，或是不知道什麼路數的日子裡，還是要繼續戰鬥。」粉絲專頁「不演了新聞台」14日上午9點16分發文，感謝高端聲明、證實文件都是真的，也樂見高端首次坦承，在應對Beta與Delta變種病毒株時，中和抗體大幅下降，至於到底是7倍或16倍，他很期待完整資料揭露。

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不過接下來，粉專話鋒一轉「重點就在於完整資料揭露！」說高端拿了政府補助開發，有無數貴人加持，還沒通過審查就拿到訂單，但如果終究要施打在國人身上，「為什麼不需要揭露完整資訊？」

粉專接著貼出一組數字「01-0670」，「這是一組對絕大多數人都沒有意義的序號，但我相信參與高端二期臨床實驗的朋友們，或是公司高層，一定眼熟。」他指出，高端高層6月10號曾在解盲記者會上宣布，沒有受試者出現嚴重不良反應，但沒有提及「有沒有受試者在施打兩劑高端疫苗之後染疫」。

「不演了新聞台」強調，疫苗的功用不是讓接種者絕不染疫，而是降低染疫機率、重症與死亡風險，「但若有，就是有，為何報喜不報憂？」