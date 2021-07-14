一到六類施打率已達82%！公衛專家：一劑疫苗+口罩=國外打兩劑不戴口罩

▲陳秀熙分析台灣疫情最新狀況。（圖／翻攝新冠肺炎科學防疫園地直播畫面，下同）

記者黃凱翊／綜合報導

台大公衛流病與預醫所教授陳秀熙今早直播分享對於新冠疫情的分析以及疫苗的科學實證結果，其中在分析台灣疫情現況時，陳秀熙表示，目前台灣一到六類的施打率已達82%，對於未來台灣的疫情控制非常有效，並指出，「一劑疫苗＋一個口罩等於國外打兩劑口罩但沒戴口罩」的情況。

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▲台灣目前一到六類的疫苗施打率已達82%。

公衛專家陳秀熙表示，目前台灣的Rt值在0.35，且已經維持Rt值小於1一個月，代表台灣透過三級警戒還有快速設立快篩篩檢站等作法，確實發揮了早期找到隱形傳播鏈的功效，讓傳播鏈默默被阻斷，台灣已經穩定控制了疫情。

▲台灣的Rt值已維持一個月都在1以下。

針對目前的台灣施打率，陳秀熙也精準分析，一到六類的疫苗施打率已經達到了82%，其中長照機構疫苗施打率已打到了78%，75歲以上長者施打率也達到了63%，維持國家運作的第七類施打率也將近達到50%，對於台灣未來的疫情控制也會非常有幫助，陳秀熙甚至喊出了打一劑疫苗再加上戴緊口罩，就可以等於國外打兩劑疫苗但口罩沒戴好的情況。

對於歐洲國家近期因為歐國盃開打而出現新一波疫情高峰，陳秀熙表示，雖然歐洲疫苗施打率已達到了44%，但許多人打了疫苗後就不戴口罩，看賽事轉播就可以發現許多觀眾都沒有戴口罩，也因此造成了新一波多半是年輕人的群聚感染。

▲陳秀熙分析台灣疫情最新狀況。

分析五六月時台灣出現的兩波流行疫情，陳秀熙指出，透過疫情發生曲線可以看出，在台灣實施三級警戒之後，再加上快速開設快篩等篩檢站，確實發揮了效果，讓疫情慢慢受到控制，在第二波感染後就已經將發生率下降到了每十萬分之2，之後第三波和第四波的傳染也已在雙北控制到了每十萬分之1，是可以看到台灣疫情往下降的最佳證據。

不過，陳秀熙也強調，百密總有一疏，雖然許多隱形傳染者已透過快篩找出來，在社區存在的可能性會隨著疫苗施打以及快篩慢慢減少，但民眾仍需要戴緊口罩還有維持社交距離，並加快疫苗施打速率，相信台灣會慢慢回到安心防疫的場所。