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「指揮中心有勇氣降二級嗎？」　醫：台灣社會面臨2大考驗

▲▼ 國內新冠肺炎疫情延長三級警戒至7月26日，台北市維持餐飲業全面禁止內用，一律只能外帶，傳統市場持續實施身分證尾數分流，圖為華山市場阜杭豆漿，現場未見往日排隊人潮，當日不能入場的消費者可電話訂餐由專人送至一樓取餐。微解封,餐飲業,紓困,武漢肺炎,防疫,社交距離,室內聚會。（圖／記者李毓康攝）

▲沈政男認為，解封與防疫一樣，都需要智慧與勇氣。（圖／記者李毓康攝）

記者陳俊宏／綜合報導

名醫沈政男表示，7月26日會不會降回二級警戒？如果全台新增只剩個位數，大家可以接受嗎？指揮中心有勇氣在下周二做出降回二級的決定嗎？民意會不會反彈？他也說，在三級警戒兩個月後，得了封城倚賴症的台灣社會，必須面臨在別人面前脫下口罩吃飯、大步走進群聚場所兩大考驗。

13日新增28例本土，沈政男在臉書說，好多記者問他開放內用問題，他的意思其實是指揮中心頒布的內用指引已經足夠安全了，但大家依然不敢開放，因此他推斷，「到了7月26日你也不會更加勇敢啦。」

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沈政男指出，有人問說怎麼每天都是20幾例？是不是不會續降了？當然會！你看新北13日新增15例，其中有6例有北農或環南接觸史，而這幾個市場群聚案在地毯式篩檢後，所有確診案例已經清出來，現在就等先前形成的感染鏈漸漸燒光；事實上你用weekly report來看，就會看到明顯的階梯下降，而這樣的趨勢沒有理由停在此處。

▲▼國內新冠肺炎疫情延長三級警戒至7月26日，但從7月13日開始，有條件放寬百貨賣場、傳統市場和夜市等場所餐飲內用限制，要求業者在遵守指揮中心公布餐飲場所內用指引的前提下，逐步恢復常軌經營。不過地方政府因應疫情需要各維持不同管制強度，新北市及台北市仍維持餐飲業全面禁止內用，一律只能外帶,圖為美麗華百樂園美食區。微解封,餐飲業,紓困,武漢肺炎,防疫,美食街,百貨公司,餐廳,社交距離,室內聚會,梅花座,隔板。（圖／記者李毓康攝）

▲▼全台本島19縣市、金門、馬祖都禁止內用，僅澎湖開放。（圖／記者李毓康攝）

▲▼國內新冠肺炎疫情延長三級警戒至7月26日，但從7月13日開始，有條件放寬百貨賣場、傳統市場和夜市等場所餐飲內用限制，要求業者在遵守指揮中心公布餐飲場所內用指引的前提下，逐步恢復常軌經營。不過地方政府因應疫情需要各維持不同管制強度，新北市及台北市仍維持餐飲業全面禁止內用，一律只能外帶,圖為美麗華百樂園美食區。微解封,餐飲業,紓困,武漢肺炎,防疫,美食街,百貨公司,餐廳,社交距離,室內聚會,梅花座,隔板。（圖／記者李毓康攝）

沈政男表示，除了餐廳內用以外，7月26日會不會降回二級警戒？如果全台新增只剩個位數，大家可以接受嗎？再過7天就要做出決定，你說，指揮中心有勇氣在下周二做出7月26日降回二級的決定嗎？民意會不會反彈？

「大家可以問自己，如果在7月27日必須回學校，進到教室上課，或者在公司會議室幾十人一起開會，腳步踏得進去嗎？」沈政男說，或者乾脆維持三級警戒，直到全台14天清零再降回二級？

沈政男認為，解封與防疫一樣，都需要智慧與勇氣，而現在在三級警戒2個月後，得了封城倚賴症的台灣社會，必須面臨在別人面前脫下口罩吃飯、大步走進群聚場所兩大考驗，這就好像繭居族要邁出家門那麼不容易。

►本文獲得沈政男醫師授權。

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