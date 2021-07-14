「指揮中心有勇氣降二級嗎？」　醫：台灣社會面臨2大考驗

▲沈政男認為，解封與防疫一樣，都需要智慧與勇氣。（圖／記者李毓康攝）



記者陳俊宏／綜合報導

名醫沈政男表示，7月26日會不會降回二級警戒？如果全台新增只剩個位數，大家可以接受嗎？指揮中心有勇氣在下周二做出降回二級的決定嗎？民意會不會反彈？他也說，在三級警戒兩個月後，得了封城倚賴症的台灣社會，必須面臨在別人面前脫下口罩吃飯、大步走進群聚場所兩大考驗。

13日新增28例本土，沈政男在臉書說，好多記者問他開放內用問題，他的意思其實是指揮中心頒布的內用指引已經足夠安全了，但大家依然不敢開放，因此他推斷，「到了7月26日你也不會更加勇敢啦。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

沈政男指出，有人問說怎麼每天都是20幾例？是不是不會續降了？當然會！你看新北13日新增15例，其中有6例有北農或環南接觸史，而這幾個市場群聚案在地毯式篩檢後，所有確診案例已經清出來，現在就等先前形成的感染鏈漸漸燒光；事實上你用weekly report來看，就會看到明顯的階梯下降，而這樣的趨勢沒有理由停在此處。

▲▼全台本島19縣市、金門、馬祖都禁止內用，僅澎湖開放。（圖／記者李毓康攝）



沈政男表示，除了餐廳內用以外，7月26日會不會降回二級警戒？如果全台新增只剩個位數，大家可以接受嗎？再過7天就要做出決定，你說，指揮中心有勇氣在下周二做出7月26日降回二級的決定嗎？民意會不會反彈？

「大家可以問自己，如果在7月27日必須回學校，進到教室上課，或者在公司會議室幾十人一起開會，腳步踏得進去嗎？」沈政男說，或者乾脆維持三級警戒，直到全台14天清零再降回二級？

沈政男認為，解封與防疫一樣，都需要智慧與勇氣，而現在在三級警戒2個月後，得了封城倚賴症的台灣社會，必須面臨在別人面前脫下口罩吃飯、大步走進群聚場所兩大考驗，這就好像繭居族要邁出家門那麼不容易。

►本文獲得沈政男醫師授權。