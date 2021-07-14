台南哥預約打疫苗額滿到下週二　內行人「一招重複做」搞定

記者黃翊婷／綜合報導

目前疫苗登記平台第一輪已累計超過280萬人登記，第三輪將開放至15日下午5時並進行結算。一名台南網友14日上午在臉書「爆怨2公社」PO文表示，想要預約打疫苗，但直到下週二（20日）至少13個時段都已經額滿，讓他的憤怒值也跟著滿出來；不過，隨後有其他網友分享預約妙招，幫忙解決問題，「請一直重複刷即可預約到。」

▲截至7月12日的統計，台南疫苗涵蓋率為16.13％。（圖／記者林悅翻攝）

原PO提到，因為預約時段都額滿到滿出來了，他的憤怒值也跟著上升，「不是當機，就是額滿，總有驚喜。」而在文章附上的截圖中，只見從7月16日到20日至少13個時段，網站顯示都是額滿的狀態。

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不過，文章PO出不久，隨即有網友跳出來留言表示，「直到13日晚上，我身邊有收到簡訊的，沒有人沒預約到啊」、「13日中午收到通知，下午就順利預約到」、「整天忙著工作，睡前才有空預約的人飄過（預約成功）」。還有網友分享一招，那就是「一直重複刷新網頁」，應該都可以順利完成預約。

▲原PO抱怨預約時段幾乎都額滿了。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社）

此外，中央疫苗預約平台13日已開放18歲以上民眾進行意願登記，目前第一輪累計超過280萬人登記，第三輪將開放至15日下午5時並進行結算。根據指揮中心13日晚間公布各疫苗統計結果，只登記AZ者共6萬3310人，占總登記人數1.30％；只登記莫德納者共309萬8106人，占總登記人數63.84％；同時登記AZ和莫德納者共169萬1137人，占總登記人數34.85％。

指揮中心提醒，未來三輪登記將開放AZ疫苗接種，到15日下午5點收單結算，16日開始發送簡訊，而第二輪願意接受AZ民眾符合提供疫苗量能，所以只要有勾選AZ都會收到預約簡訊通知，不過，第三輪開放首日至下午5時，AZ、莫德納都能接受的人超過169萬人，勢必要開始使用「長幼有序」原則。

行政院政務委員唐鳳也解釋，針對疫苗品牌，接下來三週都是打AZ，只勾選莫德納的當然沒有在名單裡，所以如果有意願，也推薦可以在第三輪意願登記期間，去修改品牌選擇，如果改單選AZ，就會在第三輪的名單裡，如果勾選量比實際供應量多，就會以長幼有序來排。

COVID-19公費疫苗預約平台意願登記：https://1922.gov.tw/vas/index.jsp