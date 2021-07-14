自強外役監服刑獲准返家探視竟犯2次性侵　再判刑9年定讞

▲陳姓男子於外役監服刑期間，竟又再度犯下性侵案，判刑定讞。此為示意圖。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者吳銘峯／台北報導

陳姓男子2001年於花蓮自強外役監服刑，利用返家探親機會，竟侵入民宅性侵老婦；隔年出獄後又侵入民宅性侵女大學生。2次犯行一直到2017年間，他因犯另案才被DNA檢驗查出。一二審均將他重判有期徒刑9年，並宣告服刑前接受強制治療到治癒為止，全案上訴第三審，最高法院14日駁回上訴定讞。

判決指出，在花蓮自強外役監服刑的陳男，於2001年7月間獲准返家探親3日，陳男於桃園某處，看到一名60歲的婦人，陳男假裝問路，靠近婦人後，強行架住婦人並將她拖進屋內性侵。陳男於2001年8月假釋出監，但出獄4個多月，他就在2002年元旦上午10點多，侵入桃園某女大學生租屋處，以浴巾蓋住女大生，使她不能抗拒後，強行撫摸胸部，並性侵得逞。

2起案件雖採集到陳男的DNA，但警方始終無法逮到陳男。一直到2017年8月間，陳男因犯2004年間又犯下侵入住宅強制猥褻案件，警方採集到一枚指紋，在經由刑事局的舊案指紋電腦比對查與陳男的指紋相符；警方又於2017年8月間採集陳男之唾液送驗，最後發現陳男唾液DNA鑑定結果，與桃園這兩件性侵案的DNA符合，檢方因此提起公訴。

陳男遭起訴後否認犯罪，法院傳喚被害人作證時，婦人已於2013年間過世，另外女大生已經結婚，她表示不願也不想再重複提及當年被害情景，不想受干擾、影響破壞自己的家庭，明確地表示拒絕出庭作證。法院最後根據當時辦案員警的證詞，加上當時被害人的供詞，及DNA等等有利罪證，認定陳男犯下這兩案，且是隨機挑選性侵對象，一二審均將陳男重判有期徒刑9年，並於執行前施以強制治療，期間至治癒為止，但最長不得逾3年。全案再上訴，最高法院14日駁回上訴定讞。

另外陳男犯加重強制猥褻罪部分，二審花蓮高分院去年底將他判刑3年8月，並施以強制治療。目前上訴最高法院審理中。