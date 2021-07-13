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高中生坐機車後座遭闖紅燈駕駛撞癱　獲賠5百萬餘元確定

▲▼酒駕,酒,酒測,車禍,肇事。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲高中生遭闖紅燈的車輛撞癱，獲賠5百萬餘元確定。此為示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

嘉義市葉姓高中生2010年間，搭乘林姓友人的機車，行經市區友愛路、友和路口時，遭闖紅燈的游姓汽車駕駛撞上，高中生遭撞成左側肢體偏癱及認知功能障礙，因此起訴要求汽車駕駛、機車駕駛連帶賠償。案經最高法院審理，採信台南高分院更一審見解，認定高中生有2成過失，最後判決高中生可以獲賠501萬餘元確定。

判決指出，本案發生於2010年2月10日下午1時25分許，當時高中生坐上林姓友人機車的後座，疑似未戴安全帽，行經友愛路、友和路口時，遭一部闖紅燈的汽車撞上。高中生受有外腦性腦出血、肺炎、創傷性腦傷併左側肢體偏癱及認知功能障礙等傷害，留下一輩子的殘缺。高中生與母親提出民、刑事訴訟，請求3千餘萬元的賠償。

刑事部分，闖紅燈的游姓駕駛最後遭判刑6月、無照騎乘機車的林姓友人也遭判刑5月，均可易科罰金，全案定讞。至於民事賠償部分，一審法院並未認定高中生有過失，因此扣除強制責任險理賠金125萬以及2名肇事駕駛賠償26萬餘元，一審法院判決高中生與母親可以獲償525萬餘元。

上訴二審後，台南高分院改認定高中生需負擔2成責任，闖紅燈的駕駛負擔6成責任、無照騎機車的友人負擔2成責任；經過重新計算損害後，改判決高中生與母親可以獲償465萬餘元。全案再經廢棄發回，台南高分院更一審仍認定高中生需負擔2成過失責任、闖紅燈駕駛負擔6成責任、無照騎車的友人負擔2成責任；再經過計算損害後，改判決高中生與母親可以獲償501萬1193元。全案再上訴，最高法院13日駁回上訴確定。

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