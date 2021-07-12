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OL半夜醒來驚見「床上男女交疊」　竟是2閨密遭輪流性侵

▲▼。（圖／記者許力方攝）

▲林男色慾薰心，竟趁著在民宿過夜的機會，輪流性侵女同事的2名閨蜜...（示意圖／記者許力方攝）

記者柯沛辰／綜合報導

高雄一名林姓工程師2018年和鄭姓女同事參加公司活動，並擔任工作人員，卻趁在民宿過夜機會，輪流性侵鄭女的2名閨蜜。法院一二審均依強制、乘機性交罪判刑8年。如今民事部分也出爐，高雄高分院判決林男須賠償其中一名女閨蜜80萬元，不得上訴。

判決書指出，林姓工程師、鄭姓女同事2018年12月到屏東辦路跑活動。當時鄭女得知人力不足，邀請還是學生的2個閨蜜，幫忙一起擔任工作人員。12月22日晚間，4人入住當地民宿，一同喝酒聊天，隨後3名女子不勝酒力，各自上床就寢。

不過，林男見3女入睡，未回到自己房間就寢，而是在熄燈後，悄悄接近幾人，親吻、愛撫鄭女其中一名閨蜜A女，並用手指性侵得逞。

一旁的閨蜜B女還未完全入睡，睜眼目睹整個過程，本來嚇得不敢出聲，但見林男準備脫下A女內褲，打算進一步侵犯，情況緊急，她只好假裝要起床喝水，並出聲暗示自己已經醒來，想藉此嚇阻。

不過，林男色慾薰心，見B女起床口渴，竟大咧咧坐到對方身上，強行用嘴餵水，還當場揉胸、親吻。B女大驚失色，想要反抗，但不敵林男體型優勢。

由於動靜過大，鄭女從睡夢中醒來，隱約看到床上2個人影交疊，驚覺事態不對勁，立刻拍打床鋪，但制止無效，氣得她奪門而出，準備打電話告知男友。怎料林男隨即追上來，一把搶走鄭女的手機，還恫嚇「不關妳的事」、「不會碰妳！」

當下鄭女緊張不已，只能默默回房，背對床鋪，整晚不敢入睡。怎料林男回房後，竟變本加厲，不僅繼續侵犯B女，還強行脫褲、性侵得逞。

事後，B女鼓起勇氣，告知A女2人都遭性侵，但返家後精神恍惚，不僅縮在餐桌下吃飯，不願跟家人講話，甚至忘了關瓦斯、關電燈、關水，崩潰大哭，直到姊姊了解真相後，主動報警舉發林男惡行，全案才曝光。

地院審理時，B女姊姊證稱，「我有發現她回來後，狀態很奇怪，情緒很空洞，也不跟我們講話，我忍不住用訊息問她，她才告訴我發生了什麼事情。她邊說邊哭，說到那些比較親密的動作時，哭到不能說話，情緒完全崩潰，等她哭完情緒平穩後，我才帶她去報警。」

林男辯稱，當晚2女都未求救，隔天活動還一起工作、吃飯、大合照，毫無異狀，不符一般性侵案件受害者的反應。不過，法官認為2女是為了保全自身安危才未張揚，仍採信2女辯詞，依強制、乘機性交罪判刑8年。

如今民事判決出爐，高雄高分院認為，B女過去曾因反擊襲胸者，而遭對方痛毆，所以這次才不敢反抗。但林男曲解此意，漠視女性性自主權，犯後不斷飾詞狡辯，毫無悔意，因此判賠B女80萬元確定。

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