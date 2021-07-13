石木欽懲戒案監察院認有偏頗之虞聲請法官迴避　15分鐘結束

▲石木欽懲戒案，法官遭聲請迴避。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

前公務員懲戒委員會委員長石木欽因涉及不當飲宴，遭監察院提出彈劾後，移送懲戒法院職務法庭審理。職務法庭13日下午再度開庭審理，但監察院代表認為本案5名合議庭成員有偏頗之虞，因此聲請法官迴避。審判長吳景源隨即諭知暫停審理程序，待審理迴避的合議庭作出裁定後，才能繼續。庭訊僅進行15分鐘就結束。

本次庭訊中，石木欽仍未出庭，由律師廖芳萱代理；此外，本次也預計傳喚證人翁茂鍾（與台南看守所遠距視訊）等人。但一切都就緒後，監察院代表陳先成，一開口就要求法官迴避。他指出，合議庭5名成員中，包含審判長吳景源、受命法官曹瑞卿、陪席法官林英志以及參審員臨床心理師蘇淑貞、台大法學院教授柯格鐘等人，執行職務有偏頗之虞，故聲請迴避。

吳景源當庭諭知，因聲請法官迴避案件須等另外的合議庭作出裁定後，才能決定是否續行審理，故此，審判程序只好暫停，諭知退庭。在場的律師、證人，以及旁聽記者、民眾均一陣錯愕。吳景源在上月29日首度開庭時，曾詢問陳先成，說自己曾與石木欽為同事，期間為民國106年12月間到108年9月（即公務員懲戒委員會任內，其後石木欽辭職），對此詢問監察院是否有意見；陳先成當時回答，因石木欽在法界資深，吳景源不用迴避，監察院沒有其他意見。

陳先成事後受訪表示，「被付懲戒人石木欽依審理規則，他必須是犯輕罪的情形，他才可以委任代理人到庭，那為什麼審判長這個合議庭，在沒有經過調查，就准許他委任代理人到庭，石木欽沒有到庭，整個程序就變得空洞化。」亦即監察院認為，合議庭准許石木欽不用出庭得以委任代理人到庭，代表合議庭心證上已經認為本案為輕罪，明顯給予法律上例外的恩惠及禮遇，明顯執行職務有偏頗。

至於石木欽委任律師廖芳萱則指出，監察院這次才突然在庭上提出聲請迴避，讓大家白忙一場，並非可取的行為；況且迴避案的裁定還可以抗告，屆時又會將審理時間拉長，監察院有拖延程序、阻礙訴訟進行之虞。