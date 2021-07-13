數十隻蟑螂「湯麵裡群聚」！她喝湯驚覺胡椒有觸鬚…下秒崩潰

▲有網友點外送，竟見到餐點裡有數十隻蟑螂屍體。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社，下同）

記者閔文昱／綜合報導

一名女網友的公司日前向一間店家訂午餐，正當她開始享用沒多久，竟發現有許多「黑黑的東西」從湯裡冒出來，起初她還以為是黑胡椒粒，結果仔細一看才發現竟然是蟑螂，而且還多達數十隻，讓她氣炸喊「我真的要反胃了我！」誇張的畫面一曝光，馬上引發熱議。

一名女網友13日在臉書社團「爆料公社」發文表示，她的公司在中午時向一間位於高雄小港的餐廳訂午餐，到了午休時間，她先倒出意麵再倒入湯，並喝了幾口湯、吃了一顆蛤仔，結果當她將麵與湯攪一攪之後，發現開始有一些黑黑的東西浮上來，「1個2個3個4個...越浮越多越浮越多。」

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原PO指出，正當她以為冒出的東西只是一般黑胡椒粒時，竟看到其中一個好像有觸鬚，這才驚覺碗內有數十隻蟑螂屍體，嚇得她驚喊「哇老啊！是蟑螂！蟑螂啊！全部數一數十幾隻蟑螂！我真的要反胃了我！」

事後原PO同事向店家反映後，店家猜測蟑螂可能是來自於意麵，因為意麵是向外面叫貨的，但也因為外送員已經下班，無法再幫忙送一碗，所以只能註明下次再訂餐會直接扣60元。誇張的經歷也讓原PO直言，「我不是那種一隻菜蟲一隻小蟲會大驚小怪歇斯底里的。但十幾隻蟑螂，若還有正義魔人覺得爆料者大驚小怪我真的打從心底佩服。」

最後原PO也透露，自己可能只能自認倒楣，然後好好想那碗意麵要怎麼處理。文章一出，不少網友紛紛留言，「戚家上下十三口全死光」、「老闆你怎麼會認為，還有『下次』訂餐這回事」、「如果安慰你只是長毛的西瓜籽，會不會心裡好一點？」、「您明明就是點微蟑螂麵吧」、「一家團聚了，話說群聚要被開單」。

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