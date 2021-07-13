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冒雨搶打「莫德納」疫苗卻沒了　中埔鄉民怨

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣廣設大型接種站力拚7月中完成65歲以上疫苗接種，在13日中埔場次的最後一場被民眾爆料疫苗不夠的窘況。《ETtoday新聞雲》接獲民眾投書表示，自家長輩接獲通知單前往接種，13日到達嘉義中埔場次報到完才被告知疫苗打完了，一群長輩在雨中枯等，現場工作人員只好請他們回家預約。

▲嘉義中埔疫苗不夠打。（圖／讀者提供）

▲民眾冒雨前往嘉義中埔場次施打疫苗，但施打人數太多導致疫苗不夠打。（圖／讀者提供）

▲嘉義中埔疫苗不夠打。（圖／讀者提供）

▲嘉義中埔疫苗不夠打。（圖／讀者提供）

民眾表示，「我們長輩按照指定時間，卻被告知說疫苗沒了，並且要長輩上登記預約平台去登記，然後再慢慢等。衛生所說縣府衛生局配給不夠，衛生局說中央配的量有限，很遺害，讓你們白跑一趟。我身為第一線的承辦人員只能說這兩句話。」民眾甚至表示，在今天之前打了5通電話詢問衛生所，再三確保可以打到。

▲嘉義中埔疫苗不夠打。（圖／讀者提供）

▲民眾爆料嘉義中埔場次疫苗不夠打。（圖／讀者提供）

對此，衛生局長趙紋華表示，中埔場次由於是當地最後一場，對於民眾偏好莫德納疫苗，今天確實有出現疫苗不夠的問題，今天尤其施打超出平均劑量的1605劑，相較其他鄉鎮的民雄1373劑，新港的1263劑都來的多，但劑量是依據每個鄉鎮人口數接種量六成五下去抓總量，每場次大約抓在900至1100劑，中埔前兩場也打了349、805劑，相較今天前兩梯次的人少很多。

▲嘉義中埔疫苗不夠打。（圖／讀者提供）

衛生局表示，對於現場未能施打的民眾也盡量留下聯絡方式，民眾若亟欲接種可以直接到衛生所打AZ或線上預約莫德納。

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▲中埔場次施打相當踴躍。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲中埔場次施打相當踴躍。（圖／記者翁伊森翻攝）

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