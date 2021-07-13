陳時中：10類接種對象不再新增　BNT留給學生、加速開放年輕世代

記者黃翊婷／綜合報導

鴻海創辦人郭台銘與台積電順利完成BNT疫苗簽約，9月底預計會有1000萬劑運抵台灣。對於接種對象，指揮中心指揮官陳時中12日定調，原則上現階段的10大疫苗接種對象不會再新增類別，但會加速開放給年輕世代施打，BNT疫苗則留給學生先打。

▲第9、10類接種對象預計16日開打。（圖／記者李毓康攝，下同）

國內目前已掌握372萬劑AZ疫苗、330萬劑莫德納疫苗，而截至11日為止，已有199萬人接種AZ、156萬人接種莫德納。雖然中央制定10大類疫苗公費接種對象，但各界還是有許多不一樣的聲音，例如復康巴士司機、國道客運司機以及留學生也希望能早日完成接種。

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對此，陳時中12日在記者會上定調，表明未來10大類疫苗公費接種對象原則上不會再新增，但如果是「掛一漏萬」的類型，也就是符合原類別的族群，仍可特例增設；此外，也會加速開放給50歲以下的民眾登記意願以及接受施打，讓符合接種資格的年輕世代也能早點打到疫苗。

▲陳時中坦言會盡快開放讓年輕世代施打疫苗。

至於郭台銘、台積電購買BNT一事，陳時中表示，整體捐贈合約走到現在，大家都非常努力，也交出一個不錯的成績，對簽約相關個人或團體在這段時間努力，表達最誠摯的謝意，若這批疫苗進來，相信對於施打疫苗計劃會有很大幫助。

陳時中也提到，BNT來台要怎麼打已有初步計畫，但還是要等到疫苗抵台後才能具體落實，排入接種流程困難度不高，也不會讓大家拖很久，疫苗進來後還要封緘檢驗，足夠讓大家先登記預約，之後也會和唐鳳政委商量，加開登記意願選項，以利之後安排。

而針對施打族群是否包括青少年，陳時中直言，AZ沒有開放給青少年打，BNT是可以，所以當然也會留給學生先打。另外，關於今年是否會規劃再加買莫德納疫苗，陳時中也證實，行政院12日有提到，這當然是事實，但是程序還沒完成，現在還在討論之中。

▼10大類疫苗接種對象。（圖／記者曾筠淇製）