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怎樣都能嫌！急診醫嘆「疫苗巨嬰」永不滿意　中肯言論酸民閉嘴了

▲花蓮慈濟醫院組成龐大醫護團隊，將為超過千名長者施打莫德納疫苗。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲疫苗量漸漸補足，民眾卻開始挑選種類。（示意圖／慈濟醫學中心提供）

記者黃可昀／綜合報導

日本再捐贈100萬劑AZ疫苗給台灣，預計15日到貨，民眾都抱持感激的心，但也有少部分人抱怨，打不到自己想要的疫苗種類，怪政府規畫不周。對此，中山醫附設兒童急診科主任謝宗學認為，「『疫苗巨嬰』無論何時都有話說！」

謝宗學在臉書「Dr. E 小兒急診室日誌」表示，再次感謝日本加碼捐贈的AZ疫苗，不過他發現從6月以來，無論政府自行購入或是國際捐贈，「當選擇變多，之後面臨的問題將逐漸轉成接種意願」，不管政策如何人民永遠會有話說。

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他舉例，本土疫情升溫前有疫苗可以打，但當時民眾嫌疫苗有副作用不願接種，後來疫情爆發大家一窩蜂搶疫苗，焦慮地怪政府買太少，害民眾打不到，直到近期疫苗一波波到貨，又有人責怪疫苗來太慢，甚至繼續嫌棄副作用。

▲▼台北市計程車司機接種疫苗作業持續進行，運匠大哥們利用跑車空檔，到建國高架橋下的計程車休息站接種疫苗。（圖／記者湯興漢攝）

▲一個疫苗就能看出人民素質。（示意圖／記者湯興漢攝）

今天（13）開放18歲以上登記疫苗接種意願，有AZ與莫德納可選擇，9月台積電、鴻海買的1000萬劑BNT疫苗也會陸續到貨，謝宗學指出，沒想到疫苗種類變多後，又有人開始挑三揀四，「繼續抱怨為什麼自己想打的疫苗量不夠」，即使現在疫苗量漸漸充足了，民眾也會嫌施打速度太慢，「無論怎麼做，對於『疫苗巨嬰』，永遠不會滿意.....。」

網友無奈留言，「對於疫苗巨嬰，覺得唯一解方是物競天擇」、「加補巨嬰現象：人家不要的才來一堆、政府一直卡bnt不然早打bnt了（講的好像買疫苗跟買鹽一樣簡單…）」、「等選的人就等，等待過程中不幸有個萬一請對自己的選擇和當初的風險評估負責」、「還看到有人跟點菜一樣，在疾管署留言說政府應該提供免疫保護更好的疫苗，到底腦子有什麼毛病？」

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