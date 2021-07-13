國民黨：九二共識符合維持現狀、兼顧國家主權

▲民黨主席江啟臣。（圖／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

前彰化縣長卓伯源近日宣布參選國民黨主席，並提起國民黨中央拋棄「九二共識」的話題，不僅國民黨主席江啟臣被迫回應，而且又引起部分人士認為國民黨還在執著於「九二共識」，懶於思考突圍的新思維，等大選到了還是會被民進黨以「仇中」、「恐中」牌擊潰。

對此，國民黨黨務高層指出，江啟臣對於任何人要參選主席，始終表達民主競爭、共同為黨的態度，但無法苟同說他拋棄「九二共識」。

該黨務高層表示，江啟臣一直強調國民黨是負責任的政黨，「基於中華民國憲法的『九二共識』」不知說過了多少遍，因為這是經過黨內與社會賢達共同討論後，在維持現狀的主流民意、現實的國際環境下，一個最穩健務實的兩岸政策。

他並表示，兩岸間對於「九二共識」的內容認知本來就有同有異，為了兩岸和平與人民福祉，所以要各自表述中也要求同存異，而「基於中華民國憲法的『九二共識』」，或稱「憲法九二」，務實中庸又兼顧台灣主體性，讓台灣方面詮釋的「九二共識」更能展現當時李登輝政府的原意。

他強調，反觀民進黨，主張台獨又說做不到或不必做，而且這些年來的每一任美國政府都說不支持台獨，所謂的「挺香港」也不知挺成什麼樣子去了，現在更只會常常膝蓋反射式地跟中共說不，卻又要中共別取消《兩岸經濟合作架構協議》（ECFA），再如此下去，兩岸關係只會更加惡化，如何長保台灣人民身家性命呢？

國民黨大陸事務部主任左正東則指出，江啟臣在去年九月全國代表大會〈現階段兩岸政策報告〉的第三項提到，「中國國民黨執政時期關於『九二共識、一中各表』的表述，皆本於中華民國憲法，也是兩岸求同存異的成功經驗」，在各場黨務幹部培訓時也經常強調這種看法。

左正東認為，不能因為中共提出「探索一國兩制台灣方案」與香港「反送中」抗爭延燒，民進黨藉機有了操弄的空間，就認為「九二共識」該退場了。