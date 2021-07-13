國民黨列蔡政府髮夾彎紀錄　「事前擋疫苗，事後大收割」

▲郭台銘、陳時中。（圖／ETtoday資料照）



記者黃巈禾／台北報導

鴻海、台積電與上海復星製藥集團完成合約，將引進1000萬劑BNT疫苗。總統蔡英文12日感謝各方努力。對此，國民黨列出蔡政府髮夾彎紀錄，痛批「蔡政府事前阻擋疫苗，事後大力收割！」

國民黨13日表示，感謝永齡基金會和台積電成功採購到各500萬劑的BNT疫苗，簽約只是第一步，現在要繼續大力發聲，用民意讓疫苗順利進口，蔡政府上下不斷召開記者會搶功勞，難道民進黨都忘記之前如何大肆批評BNT疫苗，以及無所不用其極的刁難民間採購疫苗嗎？

國民黨列出蔡政府在BNT疫苗上的髮夾彎全紀錄，包括：5月12日衛福部長陳時中宣稱地方政府可以自行採購疫苗，5月14日陳時中急轉彎，表示疫苗仍由中央統一採購，5月23日民進黨立委王定宇宣稱，上海復星代理的BNT疫苗，是香港人不打的快過期瑕疵品。

5月26日行政院中辦執行長蔡培慧散布假消息，宣稱BNT疫苗是中國代工的復必泰疫苗，陳時中質疑，目前為止大陸還沒核發BNT或復必泰的藥證，民進黨立委范雲質疑，BNT跟代理商買出問題是誰負責？5月27日中央疫情指揮中心發言人莊人祥澄清，復必泰就是德製輝瑞疫苗，行政院卻表示向中國買疫苗有高風險，國衛院研究員周彥宏表示台灣採購BNT疫苗卡在中共一中原則。

5月29日陳時中堅稱BNT疫苗由大陸代工，必須由中央政府與原廠商簽約採購，並統籌分配執行。5月30日疾管署官網原本註明「BNT已通過我國緊急授權使用」，但在否決地方政府自行採購疫苗後，該文字又被刪除。5月31日衛福部設置民間單位採購疫苗8大條件，民間質疑層層關卡阻擋民間採購疫苗。

6月1日郭台銘透過永齡基金會正式向衛福部遞件申請採購疫苗，中央流行疫情指揮中心諮詢委員李秉穎爆料，這批疫苗即將過期。6月2日郭台銘申請採購疫苗，卻遭到衛福部否決，陳時中指出因為缺少原廠授權書。6月12日民間強烈反彈，陳時中改口改採附「原廠出貨證明」即可。6月18日郭台銘在臉書發文直指，民進黨不同派系有不同意見，對採購疫苗進行技術性拖延。

7月9日上海復星宣布，已分明跟永齡基金會、台積電及裕利藥廠公司簽訂1000萬計新冠疫苗的銷售協議。7月11日台積電、永齡基金會宣布，BNT疫苗最快9月底抵台。

國民黨指出，現在民間協力模式確定、管道確定，民進黨應該收起政治防疫的心態，不要想著別人做得比你好、比你快就要卡，國民黨執政縣市將會遵循相同管道、相同模式採購疫苗，為全民再拚500萬劑BNT疫苗採購。

國民黨強調，提醒蔡政府，提供充足及國際認證的疫苗，始終是中央政府的職責，如今雖然民間捐贈疫苗緩解台灣的燃眉之急，但後續蔡政府仍要持續穩定的採購疫苗，增加疫苗施打率，才是身為執政黨政府該做的事情。