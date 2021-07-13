香菸可超買、為何疫苗不能？　江啟臣再批蔡政府阻撓民間採購

▲▼江啟臣（右2）主持物資捐贈儀式時批評蔡政府阻撓民間採購疫苗。（圖／國民黨中市黨部提供）

記者鄧木卿／台中報導

中國國民黨主席江啟臣13日出席台中市黨部舉辦關懷弱勢活動時批評，買疫苗原本是政府能做的事，卻推三阻四阻撓，等到民間出面自救了，政府卻出來搶功，行政院竟然還說明後年要各買1500萬劑莫德納疫苗，「今年都沒做，說什麼明後年？」他說，香菸可超買、為何疫苗不能超買？」希望蔡政府不要阻擋，不用開新專案，只要比照永齡、台積電的方式即可。

江啟臣上午出席市黨部舉辦的「你我攜手齊關懷、抗疫之路不孤單」關懷活動，協同台中市黨部主委林敏霖、台中市直轄市民眾服務社理事長黃旭坤、台中市民眾服務社理事長郭元瑾等人，共同捐贈物資濟助經濟邊緣戶計320戶。

江啟臣致詞時表示，政府在防疫與紓困中已失能，不顧人民死活，只顧自己的聲量，結果是要人民自救，民間協助並不代表政府能躲過責任，編了8400億紓困預算，迄今還有多少紓困孤兒？他再次呼籲，若不普發1萬元現金，現在還有尚未發出的1600億特別預算，是否每人可發5千元紓困？

現在紓困、疫苗都要人民自己來更快，買疫苗原本是政府能做的事，卻推三阻四阻撓，等到民間出面自救做到了，政府卻出來搶功，說幫了很大的忙；他強調，不要小看人民的智慧，人民絕對知道政府在算計什麼？

對於永齡基金會及台積電採購BNT疫苗已簽約，江啟臣表示，這證明政府在過程中是否有政治考量及意識形態的堅持，最後非要民間出面才能完成採購。民間3個禮拜能完成的事，政府卻超過8個月都做不到？證明過去蔡政府說的採購疫苗數字天花亂墜，迄今手上只有700萬劑，其中還有近500萬是靠捐贈而來，遠比採購的數量多，更不用說二代疫苗、第三劑疫苗的部署。

江批評，昨天行政院還說明後年要各買1500萬劑莫德納疫苗，「今年都沒做，說什麼明後年？」去年與今年編的預算花到哪裡？採購合約應公開讓各界檢視，對於行政院說無須再讓民間專案購買疫苗，他強調，政府已失去人民的信任，人民要自保，國民黨還是會全力協助四縣市採購，「香菸可超買、為何疫苗不能超買？」希望蔡政府不要阻擋，不用開新專案，只要比照永齡、台積電的方式即可。

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