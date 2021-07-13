創新低！僅4.1萬人報名大學指考　每5人有1名重考生

▲大考中心表示，考生進入試場須配戴口罩，若故意不配戴，最重扣減其該節全部成績。（圖／記者黃克翔攝）



記者許展溢／台北報導

大學指考最後一屆將在7月28日至30日登場，大考中心今（13日）下午舉行線上防疫措施記者會，公告全國共4萬919人報名，集體報生3萬2219人，個別報名8700人，近5個考生就有1個是重考生。

大考中心表示，將以高規格規劃本次考試防疫措施，除維持分區考場進出動線、全面配戴口罩、進考分區量溫作業、不開放家長、親友陪考、試場通風規定、考分區消毒作業，設置居家隔離與居家檢疫、自主健康管理之隔離試場外，最重要的是，新增「每間試場考生數降至20人」，以確保考生間距達1.5公尺以上，還有試務人員施打疫苗、分區每日試畢清消、考生進入試場消毒雙手、增加設置隔離試場分區數、調降隔離試場人數至5人、不開放集報單位設考生服務隊、提供代訂考生午餐服務等。

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▲大考中心表示，各該考區開始考試當天的前一天下午2點至4點，開放看考場。（圖／翻攝大考中心線上記者會畫面）



試場查看開放時間，大考中心說明，各該考（分）區開始考試當天之前一天下午2點至4點， 因各考（分）區開始考試日期不同，故試場查看開放時間亦不同。各考（分）區開放試場供考生查看之時間可於試場分配表之「開放查看試場日期」查詢，或亦可查覽試場平面圖等資訊，先行了解試場位置。

大考中心最後提醒，考生進入試場都必須全程戴口罩，屢經勸導仍故意不配戴者，會提報考試委員會審議，依「財團法人大學入學考試中心基金會因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情特別準則」第4條第1項，最重扣減其該節全部成績。

▲各科考試時間。（圖／大考中心提供）