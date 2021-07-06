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考生注意！指考有「代訂午餐服務」　7／8前在這邊訂購

▲因應肺炎疫情，北市國中會考加裝防疫隔板。（圖／記者林敬旻攝）

▲大考中心表示，指考三日將提供考生用餐隔板，以及代訂便當服務。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

4.1萬名考生報考的大學指考將於28日至30日登場，大考中心今（6日）宣布，指考三天將提供代訂午餐服務，有需求的考生請於7月8日下午5時前至「用餐調查系統」填單。

大考中心指出，今年指考採高規格防疫措施，除每間試場考生數降至20人，讓考生座位間距可達 1.5 公尺以上外，也強化環境清消以及人員配置，以維護考生及試務人員防疫安全。

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大考中心說明，因疫情變化仍不確定，近期又有Delta病毒入侵，為避免考試期間考（分）區人員過多造成群聚，指考將不提供集體報名單位設置考生服務隊，除身心障礙、重大傷病與突發傷病考生得有一人陪考外，不提供家長陪考，考區不另設考生休息區。

大考中心表示，為使考生能安心應試，除了試場內會提供每一名考生每一天用餐隔板外，也將提供代訂便當服務，考生中午用餐可以選擇由大考中心代訂便當、外出購餐，或由家長親友送餐，對某些食物有過敏的考生，建議由親友送餐或自購午餐。由大考中心代訂便當的考生，為避免考試期間因繳費而造成群聚， 訂餐費用將先由該中心先行墊付；待考試結束後再通知繳交方式。

為統計考生午餐用餐選擇，大考中心也說，即日起至7月8日下午 5 時截止，請尚未上網填寫的考生，可至該中心「指定科目考試專區」考試訊息之「110指考考生午餐調查」中所提供的連結上網填寫，系統關閉後歉難再提供新增代訂服務，請考生留意。
 

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