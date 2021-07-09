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教師資格考試照辦！考生擔憂　批教育部無視疫情

▲大學學測，考生及家長查看考場。（圖／記者林敬旻攝）

▲疫情嚴峻，考生呼籲教育部應思考教師資格考是否續辦。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

國內疫情嚴峻，原定6月5日要登場的110年教師資格考試已延至7月17日舉辦。《ETtoday新聞雲》接獲民眾投訴，怒批教育部無視三級警戒，罔顧考生生命安全，應參照其他考試應變情況，以維持人民健康安全。

110年度高中以下學校及幼兒園教師資格考試，共有1萬440人報名，原訂在6月5日舉行，受到疫情影響，教育部宣布，將考試延後至7月17日舉辦，預計8月23日放榜。

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有民眾投訴表示，全國性教檢考試時間長，且考生近萬，考區遍布全國，應試者幾乎都尚未施打疫苗；就算已將應考教室人數降低，但中午用餐時間、休息時間、考試中場時間，亦是大型群聚且高風險環境，也等同於將考生之生命安全暴露於危險之中。

投訴人指出，教師資格檢定考為年度最大師資檢定測驗，報考者不外乎兩種人，第一種就是全國大學應屆師資生(大四或應屆實習生），第二種為現職無教證老師(教育現場的現職老師)，往年報名人數年近萬人，可預見測驗期間將造成巨大人流。

投訴人說，台灣疫情現況雖稍有趨緩，但實在不應在三級警戒的當下辦理大型群聚考試，此舉無異於將全民生命安全及社會權益，再次置於高度風險之下。盼教育部積極處理，參照其他考試應變情況，以維持台灣人民生活的健康與安全。

教育部則表示，教師資格考試涉及應考人後續取得教師資格的重要權益，因此將照常舉行。但將依中央流行疫情指揮中心相關規定，嚴格落實考試防疫作為，將每間試場考生人數42人，調降為25人，此外，6月7日已請考生上網重新依照其所在地填報就近的考試地點，減少跨區移動可能產生的傳染風險。

針對這次考試的相關防疫措施，教育部說明，將規劃加強相關防疫措施，包含全程戴口罩、不開放陪考、進入考場前全面量測體溫、加強試場消毒，降低每個試場應考人數為20人，啟用防疫備用試場，並為加強試場換氣與對流通風，開啟試場內四個角落之窗戶各5至10公分，以保障應考人身體安全及應試權益為優先考量。

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