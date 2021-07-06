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大學指考「應考資訊」今早9點開放查詢　考試地點16日公布

▲▼大學指考示意圖。（圖／大考中心提供）

▲大考中心提醒，考生要上網查詢應考資訊，務必確實核校資料。（圖／大考中心提供）

記者許展溢／台北報導

大學指考因疫情延至7月28日（三）至7 月30日（五），大考中心表示，各項調整的試務日程，和應試號碼、考區和試場等注意事項，今（6日）上午9點起開放查詢，考生可趕快上網查詢自己的資料是否正確，若是有誤要在8日前提出更正。另外，考試地點部分，7月16日才會公布。

大考中心表示，110 學年度指定科目考試應考資訊查詢系統於7月6日（二）上午9點起開放，考生可至中心網站「110指定科目考試試務專區–應考資訊查詢系統」查覽、列印，或以電話語音02-23643677查詢。

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▲▼大學指考重要試務日期調整如下。（圖／大考中心提供）

▲大學指考重要試務日期。（圖／大考中心提供）

大考中心指出，中心對報名資料有填寫行動電話號碼的考生，也會於同日以 0911-511-467手機號碼主動發送簡訊通知應試號碼及網站查詢連結。應考資訊內容含考生姓名、應試號碼、身分證號、考區、試場、冷氣試場選擇、報考科目、考試日程及注意事項，建議考生列印應考資訊，並於考試當日攜帶應試，以利查找試場，安心順利應考。

大考中心提醒，考生要至中心網站查覽應考資訊，務必確實核校資料，如發現姓名、身分證號、考區、報考科目及無冷氣試場等5項，有任一項與原報名資料不同者，請於7月8日（四）前提出更正，集體報名者由集體報名單位傳真「應考資訊更正表」，個別報名者以電子郵件 （photo@ceec.edu.tw）或傳真 02-23661365 方式檢具身分證影本、更正項目及聯絡方式至大考中心，並以電話 02-23661416 轉608向本中心確認收件。更正後之資料，將在7月16日（五）公告試場分配表同一天，更新於應考資訊查詢系統，考生可至大考中心網站查詢確認。

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