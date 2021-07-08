末代指考7／28登場！考試分發名額增加　創近3年新高

▲大學指考延期到7月28日至7月​30日登場。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

舊課綱最後一屆指考即將於28日至30日來臨，全國高級中等學校教育產業工會今（8日）召開線上記者會表示，今年考試分發名額增加了，總共6265個，創下近3年新高。全中教認為，「對指考生絕對是好事一樁」。

全中教指出，由於疫情因素，教育部今年首度將指考延後至七月底舉行，然而面對嚴峻的疫情下，5月18日起至今，所有的指考生都無法到學校接受老師直接的指導及晚自習，同樣的也無法到補習班參加衝刺班，再加上避免染疫風險而影響考試表現考量下，指考生們大多都在家中閉門孤軍奮鬥，這對舊課綱末代考生而言，無疑是承受著前所未有的考試壓力。



根據今年招聯會公告的數據顯示，今年大學個人申請獲統一分發人數5萬767人，比去年少1554人。全中教秘書長許麗吉表說，這也讓今年回流到考試分發的名額來到了6265個，比去年多了2068個名額，創下近三年新高。考試分發的名額增加了，對目前正在準備指考的學生絕對是好事一樁。

[廣告]請繼續往下閱讀...

大考中心日前提到，考生中午用餐可選擇由大考中心代訂便當、外出購餐，或由家長親友送餐，為統計考生午餐用餐選擇，大考中心已於網站的「指定科目考試專區」開放問卷調查系統，8日下午5時截止受理。

許麗吉提醒考生，代訂便當只到今天，不用先繳錢，提醒考生務必留意。