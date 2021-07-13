保安宮成全國唯一微解封廟宇！指揮中心：許多宗教團體不打算申請

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者黃凱翊／綜合報導

13日正式實施微解封！各行各業含廟宇等宗教場所，可以在有完善防措施的情形下，有條件進行鬆綁。而台北市大龍峒保安宮更是全國唯一一間有條件進行微解封的廟宇，正式於上午10點5分解封，採單一入口進出，直到上午12時許，已約有70位民眾入廟參拜。對於此狀況，指揮中心回應了。

由於北市府原本不放行保安宮微解封，但在今早全國防疫會議後北市轉彎宣布保安宮可開，指揮中心副指揮官陳宗彥對此回應，在7/13有公布宗教場所如何有條件開放，當時就有將資訊提供給全國所有宗教團體，目前要求宗教場所想要有條件開放就是必須提出整體防疫計畫，保安宮是目前唯一有提出防疫計畫且主管機關同意的；因為現在是原則不開放的狀況，許多宗教團體認為現階段仍在三級警戒，希望配合整體防疫，所以暫時不打算提出有條件開放的申請計畫。

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13日上午10時5分，大龍峒保安宮成為全國第一間進行微解封的廟宇，採單一出入口、單一動線，開放信眾入廟參拜，同時進行人流管制，含20名工作人員在內依規定將場內人流控管在99人以下，同時落實實聯制、體溫測聯與酒精消毒等防疫措施。

截至上午12時許，目前已有約70名信眾入廟參拜，更有民眾不惜翹班也要來參拜，除了祈求自己的願望外，也希望祈求疫情趕快結束，而其他前來參拜的信眾有來為媽媽祈求身體健康的，也有因家裡有事所以前來的拜拜祈求。