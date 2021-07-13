今早才開放「18歲以上」接種意願登記！唐鳳：已有167萬人完成

▲行政院政務委員唐鳳。（圖／指揮中心提供）



記者周姈姈／台北報導

COVID-19公費疫苗預約平台今早開放「18歲以上國人」接種意願登記，意願登記時間將從持續到19日下午5點，消息一出馬上有大批民眾灌爆預約平台，還一度造成當機。對此，行政院政務委員唐鳳表示，到今天下午1點時18～49歲完成意願登記人數為167萬8千多人。

「COVID-19公費疫苗預約平台」今早開放民國92年以前出生者意願登記，在原本第9類意願登記說明欄中，除了高風險疾病者、罕見疾病及重大傷病患，也增加了「以及民國92年（含）以前出生者」。

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指揮中心表示，「COVID-19疫苗施打意願登記與預約系統」須先完成意願登記後，才能在接到通知後進行預約，系統平台會按照疫苗分配情形參照民眾所登記之意願，通知符合預約資格的民眾。

指揮中心也提醒，收到簡訊通知者即可進行下一步預約接種，而尚未收到簡訊的民眾，會於後續符合預約資格後，收到簡訊通知。

行政院政務委員唐鳳也於今日下午指揮中心記者會中公布最新意願登記數據。唐鳳表示，以今天到下午1點的統計，新開類別18～49歲意願登記完成人數為167萬8千多位，而接到簡訊預約接種人數將近5萬。