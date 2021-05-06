天道盟大哥要同夥翻供...押走友人痛毆逼簽14萬本票！還叫小弟砸店

記者邱中岳／台北報導

北市刑大偵2隊接獲線報，1名男子自稱天道盟正義會大哥，因涉及刑案要求同夥「翻供」，找不到人卻將同夥朋友押走，不僅將人手腳打骨折外，還逼簽14萬元「律師費」，另外在龜山的泰國蝦餐廳與人口角，竟怪罪店家並撂人砸店。

警方調查，綽號西瓜的30歲陳姓大哥，平時以天道盟正義會中壢分會大哥自居，日前因涉及恐嚇，為了讓30歲的王姓同夥出面翻供，陳男不斷四處打聽，但王早已經不知去向，但陳竟直接抓了王的30歲程姓好友，並將人押往汽車旅館囚禁。

▲警方在桃園、林口一帶逮捕天道盟正義會中壢分會陳姓大哥等9人到案。（圖／記者邱中岳翻攝）

陳姓男子將人帶往汽車旅館後，便教唆旗下小弟出面，持棍棒痛毆被害人，造成被害人手臂骨折，甚至向程宣稱，「如果找不到人，律師費你出」，最後逼得程姓男子簽下14萬元的本票後才獲釋。

警方指出，陳姓男子離譜行徑還不只一樁，在2021年2月期間，陳在龜山的泰國蝦料理吃飯，因為與客人的口角，陳懷疑是店家的人教唆，所以找來小弟持棍棒砸店，讓店家感到相當無奈。

▲警方在陳姓男子等人家中搜出刀械棍棒以及玩具槍。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方日前兵分多路進行搜索，共計逮捕陳姓男子等5名嫌犯，另外還查獲4名未成年少年涉案，訊後依照《組織犯罪條例》、恐嚇、傷害、妨害自由等罪嫌分送桃園地檢署以及少年法庭。

據了解，警方在陳姓男子等人家中搜出犯罪用的刀械、棍棒以及防彈背巾，另外還查獲4顆改造子彈以及2顆空包彈，還查獲玩具槍枝，警方呼籲，對於暴力犯罪定依法究辦絕不寬待。

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