新竹妹遭6人霸凌！她認「是我約出來」深夜急道歉：沒想那麼多

▲新竹一群中輟生因為爭風吃醋群聚霸凌。（圖／翻攝自Facebook ／韓國瑜網路粉絲後援會）

記者曾筠淇／綜合報導

新竹一名16歲的蕭姓少女疑似與友人的男友過於親密，遭未成年的許女撂人教訓。霸凌過程曝光後，引發網友不滿，其中一名自稱加害人的女學生今日半夜發文道歉，表示自己已有主動做筆錄，並向被害人及其家長道歉了，她已經知道這件事的嚴重性，「我不會再有下次。」

今（5）日深夜1時許，自稱加害者之一的女學生於臉書上貼文並標記蕭女，提到這件事情是她不對，當天因為被別人拜託，所以她才會將被害人約出來，當時並沒有想這麼多，只是聽別人說「要找被害人」，她才會以自己的名義開約。

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女學生表示，「這件事真的很對不起大家，還有受害者，我也不應該動手」，因此隔天她便主動做筆錄，並向被害人及其家長道歉，真的很抱歉，她已經知道這件事情的嚴重性，「我不會再有下次。」

▲自稱加害者之一的女學生發文道歉。（圖／翻攝自Facebook）

不過，就有網友發現女學生的姓氏與新聞上不同，因此質疑道歉還用假帳號。對此，也有另名網友回應「這是她的真帳號啦，只是名字不同而已。」而該名女學生的道歉似乎也未獲得諒解，大票網友依舊火大，直呼「上新聞了才要道歉」、「現在才道歉，其他女生的道歉呢」。

拉回整起事件，加害人許女不斷對被害人蕭女打巴掌，5分鐘摑掌將近30下，邊扯頭髮還邊飆罵。警方證實目前已受理報案，被害人蕭女、不斷摑掌的許女、葉女、劉女以及圍觀的3人皆為未成年少男少女，24日下午一群人相約一處民宅後發生暴力事件。由於7人均屬未成年，所以警方已依少年事件處理法及傷害罪嫌、妨害自由罪嫌等函送上年法庭。

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