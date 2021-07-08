首波限量600份！嵜本SAKImoto生吐司推「濃湯吐司箱」　超商就能買

▲日本人氣生吐司店首賣濃湯吐司箱，超商就能買到。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

在家防疫也要享受下午茶時光！來自日本大阪超人氣生吐司名店「嵜本SAKImoto Bakery」首度推出濃湯吐司箱，裡頭有番茄通心麵、海鮮巧達濃湯搭配招牌極美自然吐司，即日起於超商團購開賣，首波限量600份，現在可是8折就能吃到，把握機會下單。

▲濃湯吐司箱裡頭有番茄通心麵、巧達濃湯及生吐司。

「嵜本SAKImoto Bakery」首度推出濃湯吐司箱，首波限量600份，裡頭有義式蕃茄蔬菜通心麵2包入、海鮮巧達濃湯2包入以及極美自然吐司5片入，其中，海鮮巧達濃湯可是加入蛤蠣、培根及馬鈴薯製成，而蕃茄蔬菜通心麵則是以新鮮番茄、西芹、洋蔥、洋菇融入雞湯熬煮再搭配筆管麵，這時來片生吐司，不管是沾著吃、烤來吃都罪惡爆表，即日起於全家「全+1行動購」限量開賣。

▲萊爾富近日則開賣立陶宛巧克力。

另，搶搭近日「用新台幣報恩立陶宛」熱潮，萊爾富即日起也於全台門市、門市LINE群組獨賣「立陶宛巧克力」預購活動，一口氣就有6口味選擇，包括露特草莓綜合巧克力、露特櫻桃巧克力、露特燈籠果巧克力、露特玫瑰巧克力、露特經典85%黑巧克力、露特開心果黑巧克力，每款全台限量200包。

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