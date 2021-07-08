超商店員神堆砌「2字飲料陣」！　網友歪樓虧：色盲測驗嗎

▲超商店員用麥香系列飲料排出「中元」字樣的飲料陣，引來不少網友討論。（圖／翻攝自Facebook／路上觀察學院）

實習記者黃品臻／綜合報導

在超商工作可是要身懷十八般武藝！一名網友在超商門口看到用一堆飲料擺出的「裝置藝術」，讓他驚呼店員太強，拍下照片要大家猜猜是什麼節日。網友看了紛紛大讚「店員強者，有神快拜」，不過也有網友因為飲料顏色看不清楚，虧說「這是色盲測驗嗎？」

一名網友在臉書社團「路上觀察學員」貼出7-11超商的「飲料陣」照片，畫面中可見有一堆「麥香」系列的鋁箔包飲料，分別用黃色、紅色和綠色三種風味，拼出「中元」二字，應是為了中元普渡的檔期活動而特別設計，非常壯觀，原PO也要網友們猜猜「什麼節日來著？」

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網友們熱烈地參與猜謎遊戲，答出「中元」二字，還不忘誇獎超商店員「高手在民間」、「店家好厲害」、「店員強者，有神快拜」、「滿有才的」、「麥香中元體」、「Buy! My dear friend」、「強迫症患者覺得舒服」、「裝置藝術的時候到了」。

不過因為「中」字的飲料顏色是紅色、「元」字是綠色，也讓有色弱、色盲的網友看不太清楚，引發另一種話題討論，飲料陣被笑說是「色盲測驗」、「紅綠色盲？」、「紅綠色盲根本看不到啊」、「看成王京的，要掛眼科矯正視力」、「測試紅綠色盲新高度」。

▲網友貼出的超商「中元」飲料陣。（圖／翻攝自Facebook／路上觀察學院）