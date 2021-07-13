臉皮一片片剝落！她砸7萬除皺慘淪「喪屍臉」　拍片揭痛苦療程

記者吳美依／綜合外電報導

英國伯恩茅斯（Bournemouth）婦女亞曼達（Amanda Watkins）非常熱衷如何保持青春美麗，尤其在意眼周皺紋，因此決心接受要價1800英鎊（約新台幣7萬元）的全臉除皺療程。沒想到，她接下來一周的恢復期卻痛苦萬分，眼周塗抹藥劑、臉皮一片片剝落的模樣宛如「喪屍」，震驚各界網友。

《太陽報》報導，亞曼達每次看見蜜粉卡在皺紋裡，都覺得非常尷尬，在諮詢整容醫師後，才決定接受這種非侵入性療程。她使用酸性化學產品燒灼最表層的皮膚，隔天回診時，在結痂眼周塗上黃色抗菌粉、避免感染。

▲亞曼達接受除皺療程，恢復期慘淪「喪屍臉」。（圖／翻攝TikTok@amandaw12670）



亞曼達接受療程後，皮膚就像曬傷一樣，非常緊繃而且彷彿「著火了」，甚至開始瘋狂脫皮；此外眼睛也越來越腫，一度影響視力。雖然她過去就嘗試過各種整容手術，也堅信「美麗就是痛苦」，這次卻一度想要放棄，聽見醫師再三保證療效才撐下去。

亞曼達將恢復過程分享至TikTok，警惕其他想要嘗試的美容愛好者，卻被以為使用濾鏡或特效，甚至戲稱是1988年電影角色「陰間大法師」（Beetlejuice）。

▲儘管經歷痛苦恢復期，亞曼達仍非常滿意除皺成果。（圖／翻攝TikTok@amandaw12670）



幸好，亞曼達成功挺過恢復期後，眼睛順利消腫，臉部也變得容光煥發，她非常滿意療效，也覺得十分值得，但仍呼籲大家明確了解癒合的痛苦，考慮清楚再做決定。

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