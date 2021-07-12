他15秒示範「頸枕正確用法」爆紅！　200萬人崩潰：錯了一輩子

▲ Sidneyraz的影片讓眾多網友震驚不已。（圖／翻攝自TikTok／@sidneyraz）

記者陳宛貞／綜合外電報導

許多人出遠門時都會帶上頸枕，搭乘長途交通工具時才能好好睡一覺。國外一名網友日前在社群網站示範頸枕的正確使用方式，未料意外爆紅。眾多網友都表示，以前總是找不到舒服的角度，看過影片才知道自己多年來根本用錯了。

《鏡報》11日報導，網友Sidneyraz經常在TikTok分享生活中實用的冷知識，日前上傳一段頸枕使用方式的示範影片並寫下，「在飛機上真的可以睡覺」，15秒畫面短短4天累計1300萬次觀看及210萬讚。

Sidneyraz在影片中表示，「真希望我在30幾歲的時候就知道這件事，旅行頸枕要用在前面」，接著在鏡頭前拿起一塊頸枕，將多數人通常扣在頸部前方的鈕扣部分扣在頸部後方，接著頭一撇，下巴便舒服地靠在枕頭上，閉上眼睛忍不住說了一聲，「真舒服！」

震驚的網友紛紛留言表示，「天啊，這可能就是我老是覺得頸枕不舒服的原因」、「沒錯，頸枕放在後面會把你的頭往前推，形成一個奇怪的姿勢。如果你個子比較矮，椅子還是往前傾斜的，那感覺會更不舒服」、「這樣合理多了，我太震驚了」、「什麼？我用錯了一輩子」。但也有網友質疑，「難道有標籤的部分不應該放在背後嗎？」

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