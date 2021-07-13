政院駁擋疫苗謠言很「卡通」　李艷秋：老百姓記憶很好

▲資深媒體人李艷秋。（圖／翻攝自Facebook／李艷秋的新聞夜總會）



記者杜冠霖／台北報導

針對外傳BNT疫苗採購的程序卡在政府，行政院發言人羅秉成昨駁斥，這樣的說法「很卡通」，既不真實又不公平。對此，資深媒體人李艷秋13日指出，老百姓的記性都很好，過程中執政者的態度歷歷在目，「卡了竟然還能通，真的很卡通！」

李艷秋今在臉書發文指出，永齡台積電買到BNT一千萬劑疫苗，除了感謝郭台銘和台積電的努力，我們更要感謝蔡英文願意放手。七百條人命、經濟的崩解以及來勢洶洶的變種病毒，讓蔡英文願意重新回到去年十月東洋走的路，「對性格高傲的她來說，雖然難堪，但她仍然放行了，她心中還是有人民的。」

李艷秋表示，老百姓的記性都很好，過程中執政者的態度、手法、利齒、狂言歷歷在目，但是真的不需要再算帳了，郭台銘先前感謝蔡英文願意開綠燈，現在感謝北京當局在過程中沒有任何指導干涉，「真相密碼都已呈現，大家學習郭董，心照就好，別再計較，最重要的是，疫苗要來了！」

李艷秋指出，至於那些銜主子之命把疫苗採購搞成障礙賽的官員也很辛苦，先前要卡，接下來還要大內宣，把永齡、台積電、慈濟對台灣的不捨，吹噓成自己的成功與政績，「但這些疫苗跟他們沒個屁關係，他們是第二類早就打好打滿，所以老百姓更應該常常歌頌他們，別讓他們因為不爽又橫生枝節。」