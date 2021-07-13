LIVE／北市+9例！公布宮廟、百貨公司微解封細節　柯文哲最新說明

記者袁茵／台北報導

中央流行疫情指揮中心13日公布，新增28例本土，其中以新北市15例最多，其次為台北市9例，另新增6例死亡。台北市政府13日下午3時30分召開防疫記者會，由台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊親自主持，《ETtoday新聞雲》全程直播。

指揮中心表示，新增28例本土病例，其中11例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者，為18例男性、10例女性，年齡介於未滿10歲至80多歲，發病日介於6月26日至7月12日。個案分布以新北市15例為最多，其次為台北市9例，桃園市2例，苗栗縣及台中市各1例；其中16例為已知感染源、3例關聯不明、9例調查中，相關疫情調查持續進行中。

指揮中心說明，今日新增6例死亡個案，為4例男性、2例女性，年齡介於60多歲至80多歲，發病日介於5月12日至6月18日，確診日介於5月16日至6月19日，死亡日介於7月4日至7月12日。

台北市政府13日下午3時30分召開防疫記者會，由台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊親自主持，預計對微解封細節、柯文哲12日稱「廣義家戶感染」包括同志團體引爭議、保安宮微解封疑似一度被市長室壓下來、唐鳳疫苗預約系統大當機等議題做回應。

▼台北市長柯文哲。（資料圖／北市府提供）