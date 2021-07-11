關不住！民眾提前微解封…逛夜市、戲水通通來　陳其邁：絕對禁止

▲微解封在即，高雄鳳山中山路夜市10日晚間出現人潮，警方趕緊拿大聲公呼籲勿群聚。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

再過2天才是微解封，但民眾已關不住了！各縣市海邊、市場、夜市陸續出現群聚，甚至沒戴口罩的狀況。高雄市長陳其邁表示，目前群聚仍是取締重點，疫情警戒對高雄來說已是尾聲，「請大家再忍耐一點點的時間」。

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▲高雄市長陳其邁。（圖／高雄市政府）

陳其邁表示，目前仍以群聚為取締重點，例如在菜市場不戴口罩，或是在夜市邊走邊吃，這是絕對禁止，「請大家再忍耐一下」，假如可以降到三級以下，管制措施就會恢復到二級。

▲民眾直擊高雄西子灣秘境沙灘10日下午有人戲水，同時也未戴口罩 。（圖／民眾提供）

陳其邁說，疫情警戒對高雄來說已到尾聲，專家會議已密集討論，為下一階段做準備，包括幼兒園、托兒所、健身房都是討論範圍，「請大家再忍耐一點點的時間」，確認高雄社區傳播風險很低，就會進行相關開放措施。

▲微解封在即，高雄鳳山中山路夜市10日晚間出現人潮，警方趕緊拿大聲公呼籲勿群聚。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲民眾直擊高雄西子灣秘境沙灘10日下午有人戲水，同時也未戴口罩 。（圖／民眾提供）

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