台南防疫不解封　永康警結合衛生局、市場處及區公所夜市宣導

▲台南市永康分局結合衛生局、市場處及區公所到夜市宣導，在鹽行夜市發現1攤販未設置實聯制QR，市場處依權責製單。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國內疫情趨緩，中央宣布7月13日起微解封，將有限度開放夜市攤商營業，身負第一線防疫執法及宣導重任，永康分局不敢怠慢，於夜市開工第1天，即刻結合相關單位拿起大聲公，至轄內永大夜市及鹽行夜市加強防疫宣導，就怕微解封讓疫情趁虛而入。

台南夜市12日起有限度開放攤商營業，永康分局與衛生局、市場處、區公所等單位及轄區里長，於轄內人流最多的永大及鹽行夜市，以大聲公擴音器及巡邏車廣播宣導，並協助人流監控。警方擔心民眾難抵夜市美食香氣誘人，忍不住拉下口罩享用，將加強警力部署宣導避免民眾有邊走邊吃的情事。

永康分局長呂世明提醒，請民眾莫與自己荷包「微」難，違反傳染病防制法規定動輒3000元至15000元罰鍰，為逞一時口腹之慾而付出昂貴代價，十分得不償失。此外也呼籲攤商業者，微解封期間應落實「三罩一套」防疫指引，即配戴口罩、防護面罩及設置食物遮罩，且視需要配戴手套及防水圍裙。台灣防疫防線沒有鬆懈本錢，唯有業者及民眾均落實防疫措施，才能早日回歸正常生活。

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