莫德納打手臂比屁股好挨嗆　醫揭關鍵脂肪：不小心會打到坐骨神經

記者黃翊婷／綜合報導

有專業人士認為打莫德納疫苗時要遠離心臟，最好打在屁股或大腿，掀起各界討論。對此，醫護粉專「MedPartner美的好朋友」11日曾發文駁斥，沒想到還是有人不相信，只好再次PO文給出更專業的解釋，如果是打在屁股，可能針頭插到底還在脂肪層內，甚至會有不小心打到坐骨神經的風險。

▲美國CDC建議莫德納疫苗的種部位是手臂三角肌。（圖／記者湯興漢攝）

「MedPartner美的好朋友」11日在臉書PO文，希望大家終止分享打疫苗要遠離心臟的謠言，這種肌肉型注射的疫苗，基本上注射完後不要去揉，讓身體慢慢產生免疫反應就可以，「跟什麼注射位置離心臟遠不遠沒什麼差別」，如果要打在肌肉上，手臂、大腿、屁股基本上都沒有不行，但打在手臂是最簡單快速的方法。

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然而，還是有一部分民眾不相信，甚至跑到臉書粉專嗆聲。「MedPartner美的好朋友」12日再度PO文談論此事，並給出更專業的解釋，為何打手臂會比屁股好，是因為當接種對象手反叉腰時，上臂外側的三角肌會突出，這裡的脂肪通常不會太厚，相對來說很好定位，垂直入針就能打到肌肉內。

「MedPartner美的好朋友」強調，但屁股就不一定了，很多人特別是年長者，臀部的肌肉萎縮、脂肪非常厚，可能針頭插到底還是在脂肪層內，甚至會有不小心打到坐骨神經的風險，考量到現在的疫苗注射量不到1c.c.，所以打三角肌是最穩當的選擇，「什麼離心臟越遠越好，這真的很奇怪啦，血液全身都會循環的好嗎？」

醫師YouTuber蒼藍鴿12日也在臉書PO文呼籲，根據美國CDC指引，莫德納疫苗建議接種部位是手臂三角肌，「請轉發給那些看了新聞就想打在屁屁的人們。」