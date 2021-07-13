　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

4招正確洗衣法滅新冠　醫籲「加1動作」把病毒外殼拆開

記者黃翊婷／綜合報導

防堵新冠病毒除了勤洗手，也要注意正確的洗衣方式，由於新冠病毒依據衣服的材質不同，最長可存活24小時，有專家提出正確洗衣的4大妙招，分別為沸水滅菌、漂白水消毒、避免快洗以及高溫烘脫曬。台北市聯醫忠孝院區主治醫師陳昶宇也建議，浸泡漂白水時可以再搓洗一下，就能把病毒的「外殼」拆開，增加殺菌效果。

4招正確洗衣防堵新冠病毒。（圖／東森新聞）

▲正確洗衣服才能達到滅菌的效果。（圖／東森新聞，下同）

為了防堵將新冠病毒帶回家，現在幾乎人人都有自備隨身酒精瓶，但身上的衣物也有可能沾上病毒，尤其是下半身的衣物，因為搭乘大眾運輸工具或是坐在辦公室，相對容易沾上病菌。而依據衣服的材質不同，新冠病毒最長可存活達24小時。

[廣告]請繼續往下閱讀...

究竟該怎麼正確洗衣服才能去除病菌，根據《東森新聞》報導，有專家提出4大妙招，第一招是以沸水滅菌，每兩週循環一次；第二招是漂白水消毒，可在洗衣服前用稀釋的漂白水浸泡25到30分鐘再進行清洗；第三招是避免快洗設定，至少保持在1個小時以上；第四招是高溫烘脫曬，就能達到最佳的滅菌效果。

對於上述除菌妙招，台北市聯醫忠孝院區主治醫師陳昶宇認為，沸水的效果會比漂白水稍微差一點，而使用稀釋漂白水浸泡衣物時，可以再加上一些搓洗的動作，這樣才能把病毒的「外殼」拆開，達到殺死病菌的效果。

▼陳昶宇建議民眾衣物浸泡漂白水消毒時，可以再搓洗一下。

4招正確洗衣防堵新冠病毒。（圖／東森新聞）

4招正確洗衣防堵新冠病毒。（圖／東森新聞）

ET快訊
「後遺症比當初發病還可怕」　她確診輕症康復狀況卻超心酸
外送員靈異事件！依備註送餐上7樓「整層沒人」　客驚喊：快下來
連靜雯「摔劇本痛哭罹怪病」急退演藝圈！　6年後轉行重生近況曝
相驗結果曝！桃園25歲男殺21歲妻：她中邪要驅魔　關公刀法器
海地總統「停屍間臥血照」瘋傳！左眼轟爛疑遭凌虐　警曝最新進展

宜得利家居年中慶滿二千送二百

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

4招正確洗衣法滅新冠　醫籲「加1動作」把病毒外殼拆開

「後遺症比當初發病還可怕」　她確診輕症康復狀況卻超心酸

陳時中：10類接種對象不再新增　BNT留給學生、加速開放年輕世代

17.7萬考生看過來！　高中職免試入學「各就學區」今放榜

全身症狀曝光！1.5萬確診者憂陷「後新冠併發症」　急缺官方指引

20年地標中壢新天地游泳池永久停業　休館防疫2個月虧百萬

硬要5星座道歉「一定會出事」！雙子詭辯、天蠍和你冷戰到底

慈濟今有望完成疫苗簽約　1500萬劑BNT最快9月來台

今起微解封！全台餐飲懶人包一次看　逢甲夜市復業、北市可看電影

颱風恐生成時間曝「有的預測來台灣」　今起午後雷雨擴大

特斯拉「自動駕駛」失控撞分隔島 女車主美腿見血嚇：人生跑馬燈！

靠極簡生活走紅！　NanaQ「被挖舊照＋影片」打臉戰爆

男子吃一口蝦眼腫變「鹹蛋超人」第一次食物過敏慌喊：看不到路

19歲軍人嗆警「啥X啦」被秒壓制　友人打電話：媽媽～警察打我們！

三寶阿伯「龜速闖紅燈」遭撞飛　打中違停汽車網笑：Double Kill

菜價上漲？買「這些菜」要3500元　婆婆媽媽嚇一跳直呼：太貴了啦！

國道轎車「自撞護欄」整台翻起　乘客未繫安全帶...直接飛出窗外

幼稚園老師「開娃娃車到家」辦畢典　親自頒發證書給女童！一開口暖哭網

美翻！慢動作欣賞「孔雀開屏」 尾羽豎起上百個虹彩眼圈齊放❤

劉娜比朴宰彥當「固ㄆ..」他：一夜5次　《無法抗拒的他》男二登場暖成對比

4招正確洗衣法滅新冠　醫籲「加1動作」把病毒外殼拆開

「後遺症比當初發病還可怕」　她確診輕症康復狀況卻超心酸

陳時中：10類接種對象不再新增　BNT留給學生、加速開放年輕世代

17.7萬考生看過來！　高中職免試入學「各就學區」今放榜

全身症狀曝光！1.5萬確診者憂陷「後新冠併發症」　急缺官方指引

20年地標中壢新天地游泳池永久停業　休館防疫2個月虧百萬

硬要5星座道歉「一定會出事」！雙子詭辯、天蠍和你冷戰到底

慈濟今有望完成疫苗簽約　1500萬劑BNT最快9月來台

今起微解封！全台餐飲懶人包一次看　逢甲夜市復業、北市可看電影

颱風恐生成時間曝「有的預測來台灣」　今起午後雷雨擴大

85歲辣嬤剛分手39歲男友　秒載交友軟體開約！曾創8個月50人戰績

德國大報：BioNTech售台疫苗　走的是地緣政治鋼索

4招正確洗衣法滅新冠　醫籲「加1動作」把病毒外殼拆開

「櫻花蝦小少爺」國一生遭同學勒索　繳150萬保護費求放過

美FDA加註警語：接種嬌生疫苗　增加罹患罕見嚴重神經疾病風險

「後遺症比當初發病還可怕」　她確診輕症康復狀況卻超心酸

長輩騎車「左轉喜歡提早逆向鬼切」超危險　網：這種騎法更恐怖

低馬尾包頭好時髦！上班也能1分鐘綁好的巨美髮型

美股「5P」壓力爆棚　美銀分析師警告：這季恐大跌

陳時中：10類接種對象不再新增　BNT留給學生、加速開放年輕世代

沙鹿茶館38秒狂轟26槍！短褲妹「以為放鞭炮」淡定撥髮自拍

生活熱門新聞

颱風恐生成時間曝　「有的預測來台灣」

用LINE點餐！他少打1字「拿到300元爆量鹹酥雞」

台南大東夜市復業「12人打麻將」被抓包！市府深夜怒了喊罰

騎士被撞　家屬堅持送遠害死人

台中逢甲、旱溪、太原等13處夜市明起復業

高雄三明治店遭公審！親友團嗆聲：你們好秋

想等BNT？醫揭到貨時程：輪到你就快打

半退休兼職做什麼好？網一面倒狂推這行

沈政男「牙齒掉光」理論　曝確診清零可能性

謝淑薇拿冠軍不能打奧運！　鄉民罵：笑死各國

慈濟今有望完成500萬劑BNT疫苗簽約

今起微解封！全台餐飲懶人包一次看

陽明山水牛恐「餓死或被宰」她看牛流淚崩潰

鄰居開小黃　她怒：狂問我要去哪

更多熱門

相關新聞

「講話10分鐘就喘」　她確診輕症康復狀況卻超心酸

「講話10分鐘就喘」　她確診輕症康復狀況卻超心酸

台灣至今有超過15,000多名確診者，康復後回到社區、職場，都能一如往昔正常生活嗎？本刊採訪曾染疫的前議員助理、駐印度副代表，以及一家3口都確診的七旬婦人，這些不同年齡層、職業的染疫者，現身吐露康復階段的後遺症心聲。

陳時中：10類接種對象不再新增

陳時中：10類接種對象不再新增

全身症狀曝光！　1.5萬確診者憂陷「後新冠併發症」

全身症狀曝光！　1.5萬確診者憂陷「後新冠併發症」

中壢新天地游泳池不敵疫情永久停業

中壢新天地游泳池不敵疫情永久停業

慈濟今有望完成500萬劑BNT疫苗簽約

慈濟今有望完成500萬劑BNT疫苗簽約

關鍵字：

新冠肺炎台灣防疫

讀者迴響

熱門新聞

女騎士遭一道閃電劈中當場慘死！目擊者：肉都沒了

OL半夜驚見「男女交疊」　竟是閨密遭輪流性侵

18歲女舞者沒穿安全褲劈腿「尷尬大走光」！

相親50次仍單身　男曬Excel戰績表

4歲弟全身癢爆！醫一掀衣…見「8腳蟲吸血畫面」驚呆了

桃園23男女看夜景遭開單　衛生局一查不罰了

超模胸形全都露稱霸紅毯

冷氣設定29度「竟吹到流鼻水」　內行曝1絕招

颱風恐生成時間曝　「有的預測來台灣」

信用卡額度只有1000！他曝照為證...網全笑歪

賈永婕PO照「我也要蹭郭董熱度」！明打第2劑AZ

91歲高振鵬辭世　陳淑芳嘆：下輩子不在台灣當演員

用LINE點餐！他少打1字「拿到300元爆量鹹酥雞」

即／物流貨車衝出高架墜5米全毀　駕駛拋車外命危

極簡走紅！網紅被舊片生活照打臉

更多

最夯影音

更多
特斯拉「自動駕駛」失控撞分隔島 女車主美腿見血嚇：人生跑馬燈！

特斯拉「自動駕駛」失控撞分隔島 女車主美腿見血嚇：人生跑馬燈！
靠極簡生活走紅！　NanaQ「被挖舊照＋影片」打臉戰爆

靠極簡生活走紅！　NanaQ「被挖舊照＋影片」打臉戰爆

男子吃一口蝦眼腫變「鹹蛋超人」第一次食物過敏慌喊：看不到路

男子吃一口蝦眼腫變「鹹蛋超人」第一次食物過敏慌喊：看不到路

19歲軍人嗆警「啥X啦」被秒壓制　友人打電話：媽媽～警察打我們！

19歲軍人嗆警「啥X啦」被秒壓制　友人打電話：媽媽～警察打我們！

三寶阿伯「龜速闖紅燈」遭撞飛　打中違停汽車網笑：Double Kill

三寶阿伯「龜速闖紅燈」遭撞飛　打中違停汽車網笑：Double Kill

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

7月線上寵物展 滿額送好禮

7月線上寵物展 滿額送好禮

7/2-7/15 毛毛商城線上寵物展開跑！貓狗飼料全面特價，滿額再送價值699元限量好禮～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面