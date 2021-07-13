4招正確洗衣法滅新冠　醫籲「加1動作」把病毒外殼拆開

記者黃翊婷／綜合報導

防堵新冠病毒除了勤洗手，也要注意正確的洗衣方式，由於新冠病毒依據衣服的材質不同，最長可存活24小時，有專家提出正確洗衣的4大妙招，分別為沸水滅菌、漂白水消毒、避免快洗以及高溫烘脫曬。台北市聯醫忠孝院區主治醫師陳昶宇也建議，浸泡漂白水時可以再搓洗一下，就能把病毒的「外殼」拆開，增加殺菌效果。

▲正確洗衣服才能達到滅菌的效果。（圖／東森新聞，下同）

為了防堵將新冠病毒帶回家，現在幾乎人人都有自備隨身酒精瓶，但身上的衣物也有可能沾上病毒，尤其是下半身的衣物，因為搭乘大眾運輸工具或是坐在辦公室，相對容易沾上病菌。而依據衣服的材質不同，新冠病毒最長可存活達24小時。

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究竟該怎麼正確洗衣服才能去除病菌，根據《東森新聞》報導，有專家提出4大妙招，第一招是以沸水滅菌，每兩週循環一次；第二招是漂白水消毒，可在洗衣服前用稀釋的漂白水浸泡25到30分鐘再進行清洗；第三招是避免快洗設定，至少保持在1個小時以上；第四招是高溫烘脫曬，就能達到最佳的滅菌效果。

對於上述除菌妙招，台北市聯醫忠孝院區主治醫師陳昶宇認為，沸水的效果會比漂白水稍微差一點，而使用稀釋漂白水浸泡衣物時，可以再加上一些搓洗的動作，這樣才能把病毒的「外殼」拆開，達到殺死病菌的效果。

▼陳昶宇建議民眾衣物浸泡漂白水消毒時，可以再搓洗一下。