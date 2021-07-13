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「後遺症比當初發病還可怕」　她確診輕症康復狀況卻超心酸

為協助染疫者康復，不少國家設有「後新冠診所」。圖為設立後新冠診所的美國加大戴維斯分校健康中心人員，正指導染疫者復健。（翻攝加州大學戴維斯分校健康中心YouTube頻道）

▲為協助染疫者康復，不少國家設有「後新冠診所」。圖為設立後新冠診所的美國加大戴維斯分校健康中心人員，正指導染疫者復健。

圖文／鏡週刊

台灣至今有超過15,000多名確診者，康復後回到社區、職場，都能一如往昔正常生活嗎？本刊採訪曾染疫的前議員助理、駐印度副代表，以及一家3口都確診的七旬婦人，這些不同年齡層、職業的染疫者，現身吐露康復階段的後遺症心聲。

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「後遺症比當初發病還可怕，此時才真正感受到我已經不是原本健康的人了！」30多歲的小雁（化名），原本在北部擔任議員服務處主任，今年5月底確診，原本輕症的她在解除隔離返家後，卻出現當初發病沒有的症狀，一連串的身心狀況逼得她辭掉工作，回南部休養。

▼小雁擔任議員服務處主任期間確診，沒想到解除隔離返家卻出現易喘等後遺症，身心狀況欠佳，讓她不得不離職休養。

小雁擔任議員服務處主任期間確診，沒想到解除隔離返家卻出現易喘等後遺症，身心狀況欠佳，讓她不得不離職休養。（小雁提供）

「我只要開口講話超過10分鐘就會覺得很喘！」7月初離職的小雁接受本刊電話採訪時，通話僅約10分鐘就開始喘，記者必須透過社群軟體以文字問答方式才能完成採訪。小雁說，她在5月17日發病，同月24日確診，當初症狀類似感冒，都很輕微，只微微發燒、喉嚨痛，短暫幾天流鼻水較嚴重，因輕症被安排住進加強版防疫專責旅館，5月30日解除隔離，「症狀都只有輕微的流鼻水，沒想到之後反而出現令我意外的後遺症。」

染疫近2個月，小雁發現自己有易喘、心跳快及疲倦等後遺症，「6月中回服務處上班，以往步行5分鐘的距離，現在卻走不過去，要麻煩同事載我。」6月初開始，她開始容易喘、常感覺吸氣吸不滿，站5分鐘就會不太舒服，須平躺或趴著才較舒緩，甚至一開口說話就覺得累，持續10分鐘以上還會講不下去，最後索性不接電話，請親友改傳訊息溝通；此外，她用血氧機監測身體狀況，有次光站著心跳就飆升到130下，須躺下才回到80下左右，她曾掛感染科門診，醫師卻研判她只是太緊張、過度換氣，但之後相關症狀仍持續，「如果不是真的有狀況，我也不想撐著病體去討罵！」

小雁更一度面臨歧視的眼光。她無奈地說，剛確診時，有民眾對著服務處的同事大罵她是垃圾，甚至租屋處鄰居也一度恐慌，讓她產生不少心理壓力；解隔結束後，她嘗試返回工作崗位，但短暫上班2天就因身心狀況，讓她不得不離職回南部休養，「我還想不出該何去何從，只能先想辦法養身體！」她盼望政府能盡快建立康復者的相關指引，別讓她們無所適從。

▼小雁疫後至今仍無法久站，心跳曾一度飆升到每分鐘130下左右。

小雁疫後至今仍無法久站，心跳曾一度飆升到每分鐘130下左右。（小雁提供）

家住北市文山區，一屋3口皆染疫的七旬婦人阿珠（化名），除了出院後的生理後遺症，還得面臨先生不敵病毒往生的創傷。

「先生雖有高血壓，但都控制得很好，沒想到（染疫）救了22天還是走了，我很不能接受，想起來還是很想哭！」5月19日阿珠的先生最先確診，接著同住的大兒子與她也在半個月內相繼確診。阿珠接受本刊採訪時回憶，先生確診3天後，大兒子先發燒、出現症狀，她一直打電話卻都叫不到救護車，6月一日她也發高燒39度，連燒3天，本來要送防疫旅館，「但我全身都發燙，如果去住防疫旅館會死在裡面！」在她堅持之下，6月4日才安排住進醫院。

在醫院連住了15天，阿珠除了發高燒、沒胃口，血氧值也低，經治療後，6月19日出院，但至今動不動就會覺得累，也容易喘，現在只能按照醫囑定期服藥，希望症狀能夠逐漸改善。


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