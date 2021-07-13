美FDA加註警語：接種嬌生疫苗　增加罹患罕見嚴重神經疾病風險

▲FDA指出接種嬌生疫苗有罹患「格林─巴利症候群」風險，但並沒有明確的因果關係。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國食品與藥物管理局（FDA）12日警告，施打嬌生（Johnson & Johnson）疫苗後，一定期間內感染罕見神經失調疾病「格林─巴利症候群」（Guillain-Barre）的風險增加。嬌生對此回應已與當局展開討論，並在聲明中指出，通報病例僅略高於背景值。

綜合美國「ABC NEWS」、路透等報導，嬌生疫苗晚於莫德那和AZ等疫苗的量產時間，目前全美有逾1250萬人接種，其中100例罹患了「格林─巴利症候群」，FDA指出當中95例發展成嚴重症狀並住院，1人死亡。

FDA表示近期在更新各項疫苗警語，以讓醫護人員和病人能注意疫苗和疾病的風險，而當局儘管發出警告，仍表示目前手上的數據並不夠充分，不足以建立起嬌生疫苗和「格林─巴利症候群」的因果關係。FDA也強調，最重要的是當局已經就現有資訊衡量嬌生疫苗的作用，認為施打後對人體的保護力等益處，都明顯大於可能的潛在風險。

消息傳出後，嬌生隨即表示已和FDA的聯邦監管機構討論該項報告，公司發出聲明表示，施打疫苗後「罹患格林─巴利症候群的機率非常低，通報的病例只比背景值多一些。」同樣的情況目前未在輝瑞BNT或莫德那疫苗接種者身上看見。

「格林─巴利症候群」是一種罕見的疾病，當人體免疫系統損害神經細胞後，會造成肌肉無力或癱瘓。一般在這類病例中大部分人會痊癒，部分人則會持續呈現神經損傷。

根據美國疾病控制與預防中心（CDC）指出，大多數出現此症狀的患者，都是在經歷呼吸道疾病，包括流感或腹瀉等之後發生的，其中一個常見的肇因是吃下被細菌感染、未煮熟的家禽類所致。CDC表示接種疫苗後患症的大多數人皆是男性，且以50歲及以上的人為主，多在接種2周後通報狀況。

背景值在此是指沒有疫苗的人為因素影響下，一般人罹患「格林─巴利症候群」的機率。