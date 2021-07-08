17歲少年打工仔被詐團吸收　2度騙走70歲嬤30萬老本

▲年僅17歲的詐騙車手，取走婦人交付的現金跟提款卡。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

高雄前鎮區一名70歲婦人，日前遭到詐騙老梗的話術欺騙，指出她涉嫌毒品案件，要求她立刻交出帳戶與存款，婦人不疑有他，照指示交付現金及提款卡，隔日婦人家屬驚覺不對報警處理，但18萬的現金和卡中的12萬已領走，警方循線逮捕到詐騙車手時，發現他才年僅17歲，原本在加油站打工，後來在臉書求職社團時被吸收加入詐欺集團。

這名住在前鎮區70歲的邱姓婦人，日前接獲自稱是法官的詐騙電話，指出她電話費未繳外，還涉嫌毒品和槍枝案件，並已掌握犯罪資料，要求她必須交出帳戶與存款，不然要將她抓到台北關，邱婦嚇得只好乖乖配合指示，將郵局提款卡用信封裝起來，放在騎樓機車置物籃後，又慌稱銀行行員也是共犯，要驗鈔票上的指紋，請她前往銀行提領18萬的現金，一樣放在騎樓機車置物籃；邱姓婦人隔日跟家人提起，家人驚覺不對勁，立刻報警處理。但邱姓婦人除了現金18萬元不知去向外，還被車手用提款卡提領了12萬，辛苦存下的30萬積蓄都被騙走了。

▲高雄前鎮區一名老婦人又遭詐騙老梗話術欺騙，將現金跟提款卡放在指定地方給車手。（圖／記者吳世龍翻攝）

警方成立專案小組全力偵辦，調閱監視器掌握作案車手身份及去處，於5日下午在中壢火車站前，順利緝獲年僅17歲少年車手。警方發現，這名少年車手，原本在加油站打工，後來在臉書求職社團時被吸收擔任詐欺集團車手，這次遠赴高雄作案，仍被警方循線追緝到案，訊後將移至臺灣高雄少年及家事法院審理。

►「時間對我們來說完全沒用！」

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